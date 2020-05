Sønn (20) erkjenner ikke skyld for drap på moren: – Han vet ingenting om morens dødsfall

Siktet sønn avhørt i fem timer søndag. Mandag blir han fremstilt for fengsling.

Søndag morgen ved 05-tiden arbeidet krimteknikere i huset på Brattholmen. Foto: Eirik Brekke

Advokat Jørgen Riple, som forsvarer sønnen (20) som er tatt for drap på sin mor (55) på Brattholmen lørdag kveld, sier klienten i avhør søndag ettermiddag nektet for å ha noe med drapssaken å gjøre.

Siktede er det yngste av avdødes tre barn.

– Han vet ikke hvem som står bak. Han vet ingenting om morens dødsfall, sier Riple til BT rundt klokken 17 søndag.

BT snakket med forsvareren kun minutter etter at avhøret var avsluttet søndag. Ifølge Riple har sønnen gitt en detaljert forklaring om hva han gjorde hele lørdagen.

Skal ha bodd med moren

– Han nekter for å ha noe med drapet å gjøre, sier Riple.

– Har han sagt om han var i nærheten av moren lørdag i det hele tatt?

– Jeg vet svaret på det, men det blir på et detaljnivå jeg ikke ønsker å gå inn på.

Ifølge Riple har den drapssiktede sønnen i en periode bodd hos moren i leiligheten der hun ble funnet.

20-åringen skal ha blitt pågrepet i et leilighetsbygg på Kolltveit på Sotra klokken 21.03 lørdag, et kvarter etter at politiet fant moren hans død. Kolltveit ligger noen kilometer unna Brattholmen.

Forsvarer Riple sier pågripelsesstedet er et sted hvor siktede har oppholdt seg mye, men at 20-åringen på grunn av koronasituasjonen har bodd hos moren i det siste.

Vitne: – De ropte ut navnet

BT har snakket med en av dem som var vitne til pågripelsen lørdag kveld.

– Det kom fem politibiler kjørende og en god del politifolk. Det var vel opp mot ti stykker. De gikk inn med våpen, sier mannen.

Han kjenner til hvem den pågrepne er. Da politiet kom til stedet ropte de ut navnet til mannen de lette etter, ifølge vitnet.

– Da han svarte at det var han, gikk de inn med våpen. Så tok de han med seg, sier mannen.

Et annet vitne sier det kom flere politibiler rullende ned gaten ganske stille uten sirener eller blålys.

– Fire menn med skjold og MP5 gikk nedover mot kaien. De skjønte de hadde gått for langt, så de gikk tilbake til terrassen der han satt og grillet. De ropte opp og spurte etter ham. Da han meldte seg, gikk de inn og hentet ham rolig ut til bilen. Så gjorde de et langt avhør av ham og kledde ham opp i en sånn drakt før de kjørte av gårde.

– Ikke i nærheten

20-åringen skal tidligere være ustraffet, så vidt forsvarer Jørgen Riple kjenner til.

– Min klient har i hvert fall ikke vært i nærheten av noe sånt som dette. Etter det jeg kjenner til er det snakk om noen tidligere trafikkforhold.

Rus eller mistanke om rus skal heller ikke ha noen sentral rolle i saken, etter det forsvareren kjenner til så langt.

Vest politidistrikt ønsker ikke å gå inn på hva siktede forklarte i avhøret søndag.

I en pressemelding i 17-tiden søndag skriver de at den drapssiktede 20-åringen vil bli fremstilt for varetektsfengsling klokken 10 mandag.