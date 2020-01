Buss med skuleelevar stoppa med varmgang i bremse: – I verste fall kunne hjulet tatt fyr

– Eg kjende svilukta frå bussen med ein gong, seier seniorinspektør Nils Rune Nævdal i Statens vegvesen. Bussen var EU-godkjent i oktober.

Publisert: Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

STOPPA: Det var varmgang i venstre bakhjul som gjorde at bussjåføren fekk beskjed om å tømme bussen for passasjerar. Foto: Statens Vegvesen

Det var under ein kontroll av tunge køyretøy på Romslo i Arna onsdag at turbussen vart stoppa.

Kontrolløren frå Statens vegvesen som leia kontrollen fortel at dei raskt lokaliserte bussen på grunn av lukta.

Bussen var på veg til Voss med skuleelevar frå bergensområdet.

– Vi fann ut at den hadde varmgang på venstre bakhjul. I verste fall kunne hjulet ha tatt fyr om bussen hadde køyrt vidare, seier Nils Rune Nævdal.

Sjåføren var, ifølgje Nævdal, letta for å ha blitt stoppa slik at feilen vart oppdaga.

Bussjåføren fekk beskjed om at passasjerane måtte forlate bussen, og sjåføren måtte deretter køyre aleine til nærmaste verkstad.

– Tenk om brannen hadde starta i ein tunnel, det er ikkje bra, seier Nævdal.

– Kan ikkje klandrast

Seniorinspektøren i Statens vegvesen presiserer at dette var ein teknisk svikt, og at ingen kan klandrast for hendinga.

– Slike ting som dette skjer frå tid til anna. Det er mekanisk, og ting er i bevegelse. Då oppstår slike ting. Men det er ikkje noko vi opplever kvar dag eller veke, seier Nævdal.

Elevane om bord i bussen vart sendt vidare på tur i andre bussar i same turfølgje.

– Uheldig situasjon

Det var ein buss frå selskapet Turbuss Bergen som vart stoppa i kontrollen onsdag.

Sjølv om vegvesenet ikkje klandrar selskapet eller sjåføren, synest selskapet det er ein uheldig situasjon.

– Det er sjølvsagt ein uheldig situasjon. Vi er veldig opptatt av sikkerheit på bussane våre, seier Øyvind Andersen, trafikkleiar i Turbuss Bergen.

Han seier at dei ikkje kunne funne ut av feilen på førehand.

– Dette er ikkje noko vi kunne avdekka. Eg køyrde sjølv bussen tidlegare denne veka, og merka ingenting. Dette var ein teknisk svikt, seier Andersen.

Han forklarar vidare at bussen var EU-godkjend i oktober i år, der begge bremsene bak var bytta ut.

I desember var bussen inne på ny kontroll og reparasjon grunna ein luftlekkasje.

Andersen seier at bussen nesten ikkje er brukt sidan den gong.

– Glad vi blir kontrollert

Trafikksjefen er glad for at bussen vart stoppa i kontrollen.

– Det var supert at feilen blei funne. Vi er veldig glad for at Statens vegvesen er ute og kontrollerer på vegane, dei har nesten litt for få kontrollar. Vi er avhengige av dei.

Han stadfestar at han er nøgd med bussprodusenten, og at det ikkje har vore tidlegare hendingar med bussen.

– Vi kjem til å prøve å få svar frå leverandøren, men det nok berre eit uhell. Det er ikkje på grunn av dårleg vedlikehald, avsluttar Andersen.

Publisert: Publisert: 30. januar 2020 12:56

Mest lest akkurat nå

Anbefalt