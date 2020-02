Slik så graven ut dagen etter begravelsen. – Må gjøre noe for å stoppe hjorten.

– Det var et sjokk å komme tilbake dagen etter begravelsen. Blomster og kranser var spist opp, sier Anne-Elin Dale.

DAGEN ETTER: Her har hjorten vært i løpet av natten. Dette synet møtte familien dagen etter begravelsen. Foto: PRIVAT

Dale mistet nylig et nært familiemedlem. Da familien besøkte gravstedet dagen etter minnestunden, fikk de en svært dårlig opplevelse.

– Det som hadde vært et vakkert gravsted med blomster, kranser og sløyfer med varme hilsener var fullstendig rasert. Et slikt syn burde pårørende vært forskånet for, sier Dale.

Familiemedlemmet ble gravlagt ved Åsane gamle kirke.

FRISKE BLOMSTER: Slik så graven ut like etter begravelsen. Foto: PRIVAT

Tungt for familien

– Det er en kjent sak at hjorten tar seg inn på denne og andre gravplasser. Det var ikke bare vår grav som hadde fått gjennomgå. Flere andre var også rasert, sier Dale, som er bosatt i Øygarden.

– Vi har hatt en del liknende tilfeller på gravplasser her ute. Det er vanskelig å hindre hjorten i å ta seg inn på en gravplass, men dette er svært uverdig og tungt å oppleve for familien. Å vite at store og tunge dyr går og tråkker der noen du er glad i ligger begravet, er også opprivende, sier Dale.

SLAGMARK: – Det må finnes mottiltak mot hjort på kirkegårder. Det hører ingensteds hjemme at pårørende skal komme til en slagmark når man forventer å møte en pyntet grav, sier Anne-Elin Dale. Foto: PRIVAT

Etterlyser mottrekk

Dale sier at hjort også var på ferde etter at hennes mor ble gravlagt ved Hjelme kirke i Øygarden for noen år tilbake.

– Det er hjerteskjærende å komme til en grav som dagen før var pyntet og velstelt, og så oppleve noe som minner om en slagmark. Det må være mulig å finne mottrekk for å stoppe hjorten, sier Dale.

– Står maktesløse

Leder for gravplassmyndighetene i Bergen, Anne Bjordal Jønsson, har akkurat mottatt melding om en ny grav som er rasert av hjort når BT kontakter henne.

– Også denne meldingen gjelder gravplassen ved gamle Åsane kirke. Gravplassen i Åsane er veldig utsatt, og det har vært ille i det siste. Vi står maktesløse, men prøver å gjøre det vi kan for å forhindre at dette skjer. Vi har god kontakt med viltforvalter i Bergen kommune som har fortalt oss at stammen der ute er ganske stor, sier Jønsson.

MAKTESLØS: Leder for gravplassmyndighetene Anne Bjordal Jønsson sier at man står maktesløs overfor hjorten som tar seg inn på gravplasser og spiser opp ferske blomster. Foto: Fred Ivar Utsi Klemetsen (arkiv)

Senvinter og tidlig vår

Problemet med hjort på gravplasser er ikke nytt. I en egen artikkel på gravplassmyndighetenes hjemmeside heter det:

«På senvinter og tidlig vår dukker hjorten opp igjen på gravplassene. Når det begynner å bli lite spiselig ute i skogen, forsyner hjorten seg dessverre med fristende, friske blomster som den finner på gravplassene. Vi vet at hjorten er spesielt glad i tulipaner og tulipanløk, mens påskeliljer, pinseliljer og snøklokker ofte får stå i fred.»

Hårspray og blodmel

– Vi har fått en del forslag fra andre kanter av landet. Vi har blant annet brukt hårspray på blomster og kranser for å holde hjorten borte. Det nyeste tiltaket vi skal prøve er et stoff som kalles blodmel. Dette skal vi legge ut på nyanlagte graver, men vi er redd det bare vil hjelpe midlertidig.

Jønsson sier at hjorten lærer fort og trosser lukter og smaker når den opplever at nye og fristende blomster er tilgjengelig.

– Det vi kan gjøre et stort sett å rydde graven så snart vi ser hva som har skjedd og deretter varsle de pårørende.

– Fryktelig sårt

– Hjort som forsyner seg på gravplasser er et stort problem. Vi forstår veldig godt at de som har mistet sine kjære reagerer. Det er fryktelig sårt å komme til en grav som ikke har fått være i fred. Vi har tenkt tanken å sette opp to meter høye gjerder, men innser at det er en håpløs tilnærming.

Jønsson sier at det er i Åsane og ved gravplassene på Bønes, i Fyllingsdalen og på Solheim at hjorten vanligvis dukker opp.

– Plastblomster er ikke løsningen på problemet. I vedtektene for gravplassene heter det at pynt på graver skal være nedbrytbar, sier leder for gravplassmyndighetene i Bergen.

Leder i bransjeforeningen Virke Gravferd Vest, Paul Andreas Dahl, synes at det er kjempetrist at familier opplever at graver blir ødelagt av hjort.

– Ansvaret ligger hos gravplassmyndighetene, men vi skjønner at dette er vanskelig å håndtere, sier han.

Ordinær hjortejakt

Viltforvalter i Bymiljøetaten, Caroline Christie, sier at man jobber med reduksjon av hjortebestanden gjennom ordinær jakt og har tett samarbeid med jaktlagene i de aktuelle områdene.

– Antall fellingsløyver i området er økt de siste årene og under jakten i høst ble det i Åsane felt et individ vi med stor sannsynlighet mener var blant gjenngangerne på gravplassen. Men, Åsane kirkegård er omringet av skog som er hjortens leveområde, og nye individ lar seg fort friste av ferske blomster, sier hun.

