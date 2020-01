Nå blir det «sjøkrig» utenfor Bergen

Årets største militærøvelse i bergensområdet settes i gang fredag.

KNM «Otto Sverdrup» skal lede Nato-øvelsen som finner sted utenfor vestlandskysten de neste to ukene. Foto: Daniel Netland / Forsvaret

Denne helgen ankommer det åtte marinefartøy fra Nederland, Danmark, Frankrike, Tyskland og Norge til Bergen havn, opplyser Forsvaret i en pressemelding.

Årsaken til at så mange marinefartøy samles, er NATO-øvelsen «Dynamic Guard» og den nasjonale ubåtøvelsen TG 20-1, som gjennomføres de to neste ukene utenfor Bergen.

Anti-ubåtkrig

Til sammen vil 15 norske og allierte marinefartøy delta på øvelsene, sammen med militære overvåkingsfly og helikopteret.

Målet med øvelsene er å utdanne og trene fremtidens ubåtsjefer og øving av maritim krig.

I øvingsperioden vil nasjonale og utenlandske fartøyer øve i kystnære områder, både innaskjærs og utaskjærs på Vestlandet.

– På denne tiden hvert år samler vi fartøyer for å trene på vestkysten av Norge. Vi trener spesielt på antiubåtkrigføring, og våre ubåter får samtidig realistisk trening mot overflatefartøy. Den arenaen vi skaper her er interessant for våre allierte og vi ser derfor god deltakelse hvert år, sier marinesjef Rune Andersen.

LEDER: Yngve Skoglund leder Nato-styrken som skal øve på ubåtkrig og elektronisk krigføring utenfor Bergen. Foto: Alice Bratshaug

«Ubåtsjefkurs»

TG 20–1 er en viktig del av utdanningen til ubåtsjefer. Derfor kalles øvelsen gjerne «Ubåtsjefskurset», og har deltakere fra Norge og allierte nasjoner. Under øvelsen blir ubåtene som deltar jaktet på av overflatefartøy. Den gir derfor også viktig trening i antiubåtkrigføring for fregattene som deltar.

«Dynamic Guard» er en Nato-øvelse hvor fartøy og fly øver elektronisk krigføring. Øvelsen blir ledet av KNM «Otto Sverdrup», som er flaggskip i NATOs stående maritime styrke 1.

Natos stående maritime styrke 1 er en av Natos fire maritime styrker som til enhver tid er til stede med allierte fartøy på havet. I første halvår 2020 ledes styrken av flaggkommandør Yngve Skoglund fra flaggskipet KNM «Otto Sverdrup».

