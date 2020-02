Hodetelefoner skapte hodebry for kommunen. Sa opp millionkontrakt.

Massivt forbruk av Twist og overbestilling av hodetelefoner skapte konflikt mellom Bergen kommune og selskapet Staples. Hevingen av millionkontrakten kan ende i retten.

OMSTRIDTE PRODUKTER: Det var ikke bare Twisten som skapte konflikt mellom kommunen og Staples. Også headsettet Logitech PC 960 og Mousetrapper Advance 2.0 krøllet til samarbeidet. Foto: Staples Solutions

Den foreløpige enden på tvisten mellom partene er at Staples har mistet 80-millionerskontrakten de hadde med Bergen kommune for levering av kontor- og skolemateriell.

Kontrakten, som ble inngått så seint som i februar 2019, ble hevet allerede i november. Kort tid etter at Staples vant anbudskonkurransen, oppsto det nemlig uenighet rundt prisene på flere av produktene, som hodetelefoner og ergonomiske mus.

Disse hadde Staples priset veldig lavt i anbudet, noe som førte til at kommunale avdelinger gikk til storinnkjøp. Det reagerte selskapet på.

– Staples ønsket ikke å stå ved disse prisene. Da vi ikke kunne bli enige om en omforent varekatalog, ble vi satt i en situasjon som gjorde at vi ikke kunne fortsette, sier innkjøpssjef Birgitte Gullestad i Bergen kommune.

SA OPP: Innkjøpssjef Birgitte Gullestad mener avtalen med Staples endte i kaos. Foto: Helge Sunde (arkiv)

– Helt kaos

Da fakturaene kom frem til Bergen kommune, oppdaget de ifølge Gullestad at flere av prisene var satt høyere enn i avtalen de hadde med Staples.

– Til slutt ble det bare kaos. Har man gitt et tilbud og vunnet en konkurranse basert på noen priser, så må de stå ved de prisene, sier hun.

BT har lest brev fra selskapets advokat hvor de bekrefter at det har vært krøll med noen fakturaer.

«Etter hva vi er kjent med er det et svært begrenset antall fakturaer som inneholder feilaktige summer. Etter vår kunnskap er dette begrenset til tre fakturaer. Disse fakturaene vil Staples rette opp», skriver advokaten.

For mye Twist

Brevet ble sendt i november, ni måneder etter at kontrakten ble inngått. Her slår Staples fast at Bergen kommune til da hadde hatt et uttak av headset tilsvarende fire år i forhold til det som var estimert i anbudskonkurransen. For ergonomiske mus er uttaket tilsvarende to år.

Men det var ikke bare på utstyrsfronten at kommunens skole- og kontoransatte hadde tatt ut for mye fra utvalget. I tillegg til kontorrekvisita har selskapet nemlig et utvalg av søtsaker som kan bestilles også.

«Som redegjort for tidligere har det vært et uttak av twist som har oversteget med mer enn 1000 % av estimatet», skriver advokaten i brevet.

Måtte heve

Staples krevde at kommunen betalte fakturaene sine, og truet med å heve hele kontrakten. Til slutt var det imidlertid kommunen som hevet den.

Innkjøpssjef Gullestad erkjenner at de hadde laget estimater for de forskjellige produktene da de lyste ut anbudskonkurransen.

– Men et resultat av at de dumpet prisene på disse produktene var jo at kommunen kunne kjøpe inn mer av disse. Slik er mekanismen, og det måtte Staples ha forutsatt.

Totalt var verdien på rammeavtalen cirka 20 millioner kroner i året. Den kunne maksimalt gå over fire år.

Store verdier

Etter hevingen av kontrakten har kommunen utlyst en ny anbudskonkurranse. Tilbud er allerede kommet inn. Blant andre fra Staples. Det bekrefter direktør Nina Margrethe Skramstad i selskapet.

Hun sier det aldri er kjekt å være i konflikt med en kunde.

– Det skjer heldigvis sjelden. Men her er vi uenige om saklige forhold til kontrakten som de nå har hevet.

Skramstad sier de fortsatt er i diskusjoner med kommunen angående den hevede kontrakten.

– Får dette rettslige konsekvenser?

– Jeg kan ikke konkludere på det før saken er ferdig.

Publisert: Publisert: 10. februar 2020 05:43

