Hege Ripegutu er fortsatt skrekkslagen etter det hun opplevde søndag kveld.

– Jeg sto ute på terrassen og tenkte at jeg skulle filme uværet og lynet som jeg trodde var på vei vekk. Plutselig kom et voldsomt brak, sier kvinnen, som jobber i hjemmesykepleien på Stord.

– Voldsomt lysglimt

Det var et voldsomt tordenvær som herjet deler av Vestlandet søndag. Hjemme på Haga like nord for Leirvik endte det i drama for Ripegutu og naboene.

– Jeg er fasinert av naturkreftene og ville prøve å filme lynet. Så plutselig kom et voldsomt lysglimt og et smell jeg sent vil glemme.

Løp over til naboene

Da Ripegutu sjekket hva hun hadde fått på videoen så hun at hun hadde filmet et lynnedslag hos en av de nærmeste naboene.

– Det var bare rundt 100 meter unna. Jeg løp straks over til naboene og sjekket at alt var bra med dem, sier Ripegutu.

Slo ned i skorsteinen

Det var Stord 24 som først omtalte filmen og lynnedslaget.

Gunnhild Høgås bor i huset som ble truffet av lynnedslaget.

Til Stord 24 sier hun: - Det var et kjempesmell. Vi har fått et nytt stålrør i pipen, og det var der lynet slo ned. Gnistene føk og spratt utover gulvet, som om det var sveiseperler.

Et sikringsskap tok også fyr ved lynnedslaget.

– Røyken sto ut av skapet, men vi fikk slukket brannen mens alarmen hylte, sier Høgås.

Hadde flaks

Jan Tore Brückner i Stord Brann og Redning slår fast at huseieren hadde flaks.

– Det kunne lett begynt å brenne skikkelig, og det hadde jo vært tendens til åpne flammer i sikringskapet, sier han til Stord24.

Det ble nylig registrert 700 lyn på Vestlandet i løpet av fem minutter søndag, ifølge Frode Hassel, statsmeteorolog i Værvarslinga på Vestlandet.

– Det er sjelden vi har så mye lynaktivitet på så kort tid, sier han.