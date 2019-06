Tre personer er hentet opp fra vannet etter at et småfly styrtet sør for Mandal lørdag ettermiddag. Flyet tilhørte en flyklubb og ble rekvirert av politiet for å bistå i en leteaksjon.

MANDAL: De tre personene har trolig ligget i sjøen i flere timer før de ble hentet opp av to Sea King-helikoptre 11 nautiske mil sør for Mandal.

De klamret seg fast til vrakdeler fra flyet da de ble funnet, opplyser redningsmannskapet.

Alle tre ble fløyet til sykehus. To av dem ble sendt til Sørlandet sykehus, mens den tredje ble sendt til Oslo.

– Tilstanden til de tre er uavklart, sier pressesjef Anders Bang Andersen ved Hovedredningssentralen for Sør-Norge (HRS) til Fædrelandsvennen.

Bekymringsmelding

Flyet med tre personer om bord hjalp til i leteaksjonen etter personen som falt over bord fra Fjord Lines skip Stavangerfjord som var på vei til Bergen natt til lørdag.

Ifølge HRS var det et enmotors fly av typen Piper Cherokee.

Søket etter de tre startet kl. 16.09. Da hadde HRS mottatt en bekymringsmelding fra lufttrafikktjenesten. Ifølge politiet var det en dialog mellom politiet, lufttrafikktjenesten og HRS før det ble satt i gang en redningsaksjon.

Funnet

Ved 18.40-tiden var de tre hentet opp fra vannet av to Sea King-helikoptre som deltok i søket. De ble funnet i samme området som leteaksjonen etter mannen fra Stavangerfjord foregikk.

FVN-tipser

Det var et lasteskip som først observerte de tre personene.

– To av personene lå sammen. Den tredje lå litt på avstand, men ikke langt unna. De ble funnet sammen med litt vrakgods, som de klamret seg til, opplyser Håkon Skjolden, båtfører ved redningsskøyten «Bendt R. Rasmussen» fra Kristiansand.

Bølger på to meter

Værforholdene i området beskrives som røffe av redningsmannskapet.

Under leteaksjonen natt til lørdag var det 15–16 sekundmeter vind og fire meter høye bølger.

– Det løyet litt utover dagen, men det var opp til to meter høye bølger da de ble funnet. Det var ikke optimale søkeforhold, sier skipsfører Frode Johansen på redningsskøyten «Bill», som har base i Mandal.

NTB scanpix

Småflyet var på oppdrag for Agder politidistrikt da det ble meldt savnet. De tre personene om bord var ikke ansatte i politiet. Flyvraket er foreløpig ikke funnet.

– Det ble observert vrakdeler fra helikopteret, men vi rakk ikke frem før delene forsvant, opplyser Skjolden.

Tilhørte flyklubb

Selve flyet som styrtet blir til daglig disponert av flyklubben på Sola. Det bekrefter leder Stein Olaussen overfor Fædrelandsvennen.

Ved ulykker kan politiet rekvirere fly fra flyklubbene.

– I forbindelse med søk etter antatt omkommet person som falt over bord fra passasjerfergen Stavangerfjord utenfor Mandal natt til lørdag, henvendte Agder politidistrikt seg til Kjevik Flyklubb for å rekvirere et fly til søk. Dette flyet som vi normalt bruker i denne type oppdrag var på service. Dermed fikk vi bistand fra et fly hjemmehørende på Sola, sier stabssjef i Agder politidistrikt, Morten Sjustøl i en pressemelding.

Jagerfly

Store redningsressurser ble sendt til stedet da meldingen om det savnede småflyet kom inn. Det var kystvaktskipet Nornen som ledet det operative arbeidet på stedet.

I tillegg deltok de to Sea King-helikoptre, ett fra Sola og ett fra Rygge, samt redningsskøytene fra både Kristiansand, Mandal, Farsund og Lillesand.

Skipet «Eir» fra Kystverket bisto også, i tillegg til flere andre fartøy som befant seg i området. Også et F 16-jagerfly ble sendt ut for å lete.

– Det tok av fra Bodø, men oppdraget ble konvertert til et treningsoppdrag da vi fikk melding om at personene var funnet, sier Sigurd Tonning-Olsen, pressevakt ved Forsvarets operative hovedkvarter.

Redningsselskapet

Mayday-melding

Redningsskøyten «Bendt R. Rasmussen» gikk ut fra basen i Marvika i Kristiansand like over klokken 17. Da var det akkurat blitt sendt ut maydaymelding.

– Meldingen gikk på at et småfly hadde styrtet i et område sør for Mandal, med tre personer om bord. Det var litt uklart hvor det hadde styrtet, så vi søkte hele veien fra litt vest for Flekkerøy, sier Håkon Skjolden.

Søket foregikk i stort sett samme område hvor redningsressurser natt til lørdag og utover lørdagen har søkt etter den antatt omkomne personen som falt i sjøen fra Fjord Line-fergen Stavangerfjord.

Pårørende

– Det er HRS som har koordinert søket som nå altså har resultert i at helikoptre har funnet tre personer som man antar har vært i flyet. Disse blir nå transportert til sykehus, sier stabssjef i Agder politidistrikt, Morten Sjustøl, i en pressemelding.

Politiet opplyser at de jobber med å informere pårørende.

– Vi bistår med å informere de pårørende og er i dialog med Hovedredningssentralen for å gi støtte til det de måtte ønske, sier Sjustøl til Fædrelandsvennen.

Leder av Havarikommisjonen, William Bertheussen, sier til Fædrelandsvennen at de lørdag kveld jobber med å sette sammen et team som skal jobbe med saken.