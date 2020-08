Her treffer båten bølgen: – Den stupte ned i sjøen og knakk i to

To personer havnet i sjøen ved Hylkje.

To personer havnet i sjøen etter at båten de satt i traff en bølge lørdag. Foto: 2211-tipser

Lørdag ettermiddag fikk politiet melding om at en båt havarerte i forbindelse med båtløpet Bergen Poker Run.

– En av deltakerbåtene traff en bølge og knakk i to. To personer havnet i sjøen, sier operasjonsleder Per Algrøy i Vest politidistrikt.

Ifølge politiet skal båten ha sunket i Sørfjorden.

– Begge personene er plukket opp av sjøen og skal være uskadet. De er blitt tilsett av helsepersonell, sier operasjonslederen.

Ulykken skjedde under den fjerde etappen av Bergen Poker Run, som gikk mellom Alversund og Valestrandfossen.

– Stupte ned i sjøen

Det var mannskapet på den frivillige redningsbåten «RS Kjølen» som plukket opp de to personene. Trygve Tønnessen, som er kaptein på båten, forteller at de lå et par hundre meter bak i 60 knop da ulykken skjedde.

– Alt gikk så fort. Men det så ut som båten traff en bølge, så stupte den ned i sjøen og knakk i to. Begge personene havnet i sjøen, sier Tønnessen.

Han forteller at «RS Kjølen», som er den gamle politibåten, deltok som frivillig redningsbåt under løpet. Og at det var førstehjelpsutstyr, dykkerutstyr og redningspersonell om bord.

– Tydelig preget

– Vi var raskt på stedet, plukket opp begge to og kontaktet HRS. Den ene hadde betydelige smerte og var tydelig preget av hendelsen. Den andre personen var ok og tok seg av kompisen.

RS Kjølen fraktet de to personen inn til Valestrand, og ringte etter ambulanse.

– De hadde heldigvis hjelm på seg, og det var bra at det gikk så godt som det gjorde.

– Bakre del av båten ligger på flere hundre meters dyp like etter Hylkje. Den andre delen ble plukket opp av båten til Arna og Osterøy Røde Kors.

Ifølge Tønnessen var politibåten på vei ut fra Valestrand, da «RS Kjølen» ankom kaien med de forulykkede.

– Vi vet ikke hva hastigheten var da det skjedde. Men det skal ikke være mistanke om promille, sier operasjonsleder Algrøy.

Her kjører båten fem minutter før ulykken. Foto: 2211-tipser

– Sikkerheten var godt ivaretatt

Medarrangør Knut Steen Rakner i Bergen Poker Run sier de er veldig glade for at det gikk bra med de to som havnet i sjøen.

– Høy fart på sjøen innebærer alltid en risiko, sier han.

Ifølge Rakner var beredskapen fra arrangørens side omfattende.

I tillegg til en søk- og redningsbåt med førstehjelpspersonell og dykker, hadde de med to følgebåter med oppgave å hjelpe dem som måtte trenge drivstoff eller slep.

– Grunnen til at vi har med oss disse støttespillerne er at vi skjønner at dette kan skje. I våre øyne er det ikke så dramatisk at en båt velter, men vi jobber selvfølgelig for å unngå det, sier han.

I tillegg til deres egne ressurser var både politiet, Redningsselskapet og brannvesenet til stede med sine båter under båtarrangementet.

– Sikkerheten var godt ivaretatt.

Siden Bergen Poker Run ikke er et lukket løp, er det sjøveisreglene som gjelder under arrangementet.

– Vi hadde et omfattende førermøte i forkant av arrangementet, sier Rakner.