Brannvesenet mener det blir vanskelig å gå videre hvis det innleide utstyret ikke fører til funn i Jølstravatnet.

En uke etter skredet over fylkesvei 451 er det nå et innleid firma som driver søk i Jølstravatnet med avansert, teknisk utstyr.

Håpet er å finne bilen som ble tatt av raset – og den lokale mannen i 50-årene som skal ha kjørt den.

– Det blir bare mer utfordrende dersom de ikke gjør funn nå. Dersom bruk av det tekniske utstyret ikke fører noen vei, er det vanskelig å vite hvordan vi skal løse dette, sier Arve Dvergsdal, vakthavende i Jølster brannvesen.

Mandag ble det gravd i strandsonen med gravemaskin, uten resultat, og om kvelden gjorde en fjernstyrt miniubåt (ROV) ytterligere søk i et område nær vannkanten.

Heller ikke miniubåten, som er utstyrt med sonar, kom over noe, sier innsatsleder Trond Hatlenes i Sunnfjord-politiet.

Rovas

Kraftigere og bedre

I 08-tiden tirsdag ble miniubåten igjen tatt i bruk i Jølstravatnet.

– Den vil fortsette der den avsluttet mandag kveld. Den søker seg fra vannkanten og nedover i rasområdet. Eksempelvis vil den først gjennomsøke skredet på fire meters dybde, så på fem, og så videre nedover, meter for meter, forklarer Hatlenes.

Undersøkelser gjort av bergensfirmaet Rovas sist uke tyder på at skredet fortsetter ned til mer enn 100 meters dybde, og at det har en utstrekning under vann på 750 meter.

Oddleiv Apneseth

Seinere tirsdag, etter planen fra 12-tiden, vil magnetometer og ekkolodd bli tatt i bruk, opplyser politiets innsatsleder. Begge deler er oppgradert sammenlignet med utstyret som først ble sendt nordover fra Bergen.

Ifølge Rovas, som leier ut både ROV-en og det øvrige utstyret, skal det nå brukes et bedre magnetometer og et kraftigere multistråleekkolodd.

Innsatsleder Hatlenes sier ekkolodd og magnetometer vil bli satt til å søke fra cirka 100 meters dybde og nedover.

– Skredet er langt og bredt under vann. Det er snakk om store områder, så det vil ta tid, sier han til BT.

Politiet opplyser at det er blitt bedre siktforhold i vannet siden sist uke.

Tirsdag er det imdlertid farevarsel på gult nivå i Sogn og Fjordane. Ifølge NTB kan det komme 25–40 milimeter nedbør på tre timer, dette gjelder blant annet områdene rundt Jølster og Førde.

– Det er ikke noe kjekt at det komme så mye nedbør nå. Dette kan føre til at terreget graves mer ut de plassene der rasene enda ikke er ryddet.

Han sier han ikke vet hvordan farevarselet påvirker tirsdagens søk, men at dette blir vurdert fortløpende.

Bård Bøe (Arkiv)

– Vanskelig å vite

Dvergsdal i det lokale brannvesenet opplyser at de ikke gjør søk i Jølstravatnet tirsdag, men avventer det pågående søket.

Han bekrefter at utstyret som blir brukt tirsdag er kraftigere enn det som er blitt brukt de siste dagene.

Håpet er å finne metallutslag på bunnen av vannet, sier Dvergsdal.

Brannvesenet i Jølster hadde tirsdag formiddag et møte for å drøfte ulike alternativer for videre søk videre denne uken.

Dvergsdal sier han håper politiet vil fortsette søkene så lenge som mulig.

– Vi må uansett prøve å kjøre overflatesøk dersom politiet ikke finner noe nå. Vi får bare håpe at politiets søk gir svar. Søket i dag er uansett veldig avgjørende.

Oddleiv Apneseth (arkiv)

Bildeler fra stort område

Bildelene som ble funnet i vannet i helgen kan være knyttet til savnedes bil, men politiet sa mandag at funnene ikke gir noen pekepinn på hvor det er best å søke.

Grunnen er at delene ble funnet over et stort område. Brannsjef Tor Arild Segtnan sier det stort sett er funnet mindre, utvendige plastdeler, hvorav kun noen anses å være relevante for savnetsøket.

– Funnene var stort sett i området Ålhus-Skei på begge sider av vannet, men flest på sørsiden, skriver Segtnan i en e-post til BT.