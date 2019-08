Et redningshelikopter har funnet de to franskmennene som ringte 112 og ba om hjelp.

– Redningshelikopteret fant lokasjonen til de to franskmennene for to minutter siden, sier vaktleder Frode Eide ved Alarmsentralen i Flora ved 14.15-tiden torsdag.

Politiet meldte at redningshelikopteret var i ferd med å hente opp mennene.

Til sykehus

– Redningshelikopteret er på vei til sykehus i Førde med de to, en er skadet. Vi vet ikke omfanget, sier operasjonsleder Steinar Hausvik i Vest politidistrikt ved 14.40-tiden.

Mannen skal ha skadet seg da han falt.

– Han skal ha hatt et fall på opp mot 20 meter. Det er usikkert om han har vært i elven, eller om det er i nærheten. Det er en del språkproblemer, sier vaktleder Eide hos Alarmsentralen.

Nødetatene ble varslet klokken 13.07 da en av mennene ringte 112.

Luftambulansen og redningshelikopter har søkt i området etter de to turistene som befant seg i området Lundebotn inne i Kjøsnesfjorden i Jølster.

– Veldig bratt

– Det er veldig bratt i dette området, der det er noen populære turstier. Mannen skal ha vært bevisst etter fallet og hatt kontakt med andre som var sammen med ham, sier vaktlederen ved Alarmsentralen.

Redningsleder Nils-Ole Sunde hos Hovedredningssentralen i Sør-Norge sier til BT at de forstår det slik at det skal være to personer som har vært i vannet.

– Vi leter med to helikopter i området, men vi har ikke noen god posisjon, sa redningslederen tidligere i dag.

Politiet i Bergen koordinerer redningsaksjonen.

– Fikk kontakt

– Vi har endelig klart å få kontakt med melderen på telefon, og vi tror at luftambulansen er like i nærheten av dem nå, sa operasjonsleder Steinar Hausvik ved 14-tiden.

– Etter det vi har forstått skal det være to brødre, men det er store språkproblemer, sa operasjonslederen.