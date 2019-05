– Vi skal ikke teppebombe norsk natur med vindmøller, svarer statssekretær Liv Lønnum (Frp).

Motstanderne var i klart flertall under et høringsmøte om nasjonal vindkraftramme i Bergen torsdag.

Statssekretær Liv Lønnum (Frp) og flere byråkrater i Olje- og energidepartementet er på norgesturné for å få innspill til rammeplanen. Den vil legge føringer for hvor det kan bli mest aktuelt å bygge vindkraftverk i fremtiden.

Sier blankt nei

13 områder i Norge er utpekt, og fire av disse ligger i Hordaland og Sogn og Fjordane (se kart).

Forslaget fra NVE er nå ute på høring, og en rekke organisasjoner, ordførere og aksjonsgrupper hadde en klar melding til Olje- og energidepartementet i konferansesalen på Flesland:

– Vindkraft er uønsket i vår natur.

I tur og orden holdt lokalpolitikere til dels flammende innlegg og appeller mot å åpne naturen for vindkraftutbygging.

– Vi har tatt et politisk verdivalg i Lindås mot vindkraftverk. Nå må det lokale selvstyret bli hørt, sa ordfører Astrid Aarhus Byrknes (KrF).

Alice Bratshaug

– Naturopplevelser

Også varaordfører i Masfjorden, Torill Torsvik Størkersen (Ap), formidlet et klart budskap fra de folkevalgte i vannkraftkommunen:

– Vi har bidratt mye til storsamfunnet allerede. Vi vil ha fremtidige naturopplevelser, ikke vindkraft.

Selskapene BKK, Zephyr og Norsk Vind Energi har planer om å bygge vindkraftverk i deler av Nordhordland og Modalen.

Alice Bratshaug

Meland-ordfører Øyvind Oddekalv var også klar.

– Vindkraftutbygging er ren industrialisering av urørt natur og høyfjellsområdene våre. Det handler om unike områder som kan gå tapt for fremtidige generasjoner, sa Oddekalv, som også er Aps ordførerkandidat i den kommende Alver kommune.

Folkevalgte fra Kvinnherad og Tysvær ba også regjeringen om å skåne sine kommuner for vindkraft.

– Godt for folkehelsen

Fitjar-ordfører Wenche Tislevoll (H) kom som representant for vindkraftkommunene. Hun fremhevet at Midtfjellet vindpark har vært bra for folkehelsen i kommunen, fordi veinettet inne i anlegget har lokket flere folk til fjells.

– Dørstokkmilen er blitt mye mindre for mange av innbyggerne våre, sa hun.

Men Tislevoll gjorde det også klart at «nok er nok», og at kommunen ikke akter å stille mer av de gjenværende arealene til disposisjon for vindkraftverk.

– Planen bør skrotes

MDG-politiker Stein Malkenes tok et kraftig oppgjør med forvaltningen i vindkraftsaker.

– Departementet bør skrote hele nasjonal ramme og heller lage en samlet energiplan for hele det grønne skiftet i Norge, sa Malkenes, som er fylkestingspolitiker i Sogn og Fjordane og en veteran i miljøbevegelsen.

Han sammenlikner den store vindkraftmotstanden i Norge med gule vester-bevegelsen i Frankrike og bompengeaksjonene i Bergen og andre byer.

– Blir valgkampsak

Marit Steinestø fra Masfjorden stilte i gul vest på vegne av gruppen «Folk for fjella».

– Dette er våre fjell. De skal også være fjellene for våre barnebarn, sa Steinestø.

Talspersoner for «La Naturen leve» og gruppen VON (Vern om Nordhordlandsfjella) var også tydelige på at det er stort folkelig engasjement mot nye vindkraftplaner.

– Valgkampen i år kommer i mange kommuner til å handle om å ta vare på norsk natur, sa Marino Ask fra «La Naturen Leve».

– Naturen er en del av den norske identiteten. Mange opplever stor sorg og fortvilelse over vindkraftplaner i sine nærområder. Vi føler oss maktesløse mot en politikk som spiller på lag med store kapitalkrefter, sa Anita Haukås Oppedal fra VON.

Alice Bratshaug

Vindkraftutbyggerne holdt en lav profil på møtet, og eneste som ba om taletid var daglig leder Tore Ivar Slettemoen fra selskapet Njordr.

– Vindkraft er den klart mest miljøvennlige energiformen, sa Slettemoen.

Han påpekte at Norge skal kutte CO₂-utslippene med 40 prosent innen 2030, og at vindkraftutbygging kan hindre kraftig prishopp på strøm og tap av industriarbeidsplasser.

– Ingen utbyggingsplan

Statssekretær Liv Lønnum (Frp) i Olje- og energidepartementet sier at nasjonal ramme for vindkraft ikke er en utbyggingsplan. Alle prosjekter som det blir søkt om, skal også gjennom en full konsesjonsbehandling akkurat som i dag – enten de ligger innenfor eller utenfor områdene som defineres som godt egnet.

– Vi har ingen ambisjoner om å teppebombe de utpekte områdene med vindmøller, sier Lønnum til BT.

Hun vil ikke spekulere i hvor mange av de 13 utpekte områdene som til slutt blir utpekt av regjeringen.

Nei til vetorett

– Blir det vanskelig å velge ut områdene i en situasjon med så massiv motstand mot vindkraft mange steder?

– Vi tar de lokale innspillene på alvor, og vil bruke disse når vi skal avveie de ulike hensynene og ta en overordnet avgjørelse, sier Lønnum.

Hun sier det er uaktuelt for regjeringen å gi kommuner vetorett i vindkraftsaker.

Alice Bratshaug

– Men kommunenes syn skal fortsatt veie tungt, sier Lønnum.

Statssekretæren vil ikke kommentere striden rundt Dalsbotnfjellet vindkraftverk i Gulen. NVE har gitt konsesjon til prosjektet, selv om kommunen sier nei og har klaget avgjørelsen til departementet.

– Saken vil først bli avgjort etter at nasjonal ramme er ferdigbehandlet, sier Lønnum.