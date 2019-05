Se videoen av flukten.

Mandag formiddag rømte en fange fra tinghuset i Bergen. Han var i rettssalen uten tilsyn fra politiet.

Der hadde han en samtale med sin forsvarer på videolink. Kun en annen kvinne var sammen med ham inne i rettssalen, som ligger noen meter over bakkenivå.

Brått kom kvinnen ut på gangen i tinghuset:

– Han forsvant ut vinduet, utbrøt hun.

BT var til stede da dette skjedde, og så politifolkene gå inn i rettssalen. De konstaterte at vinduet sto åpent og den siktede mannen var borte.

På videoskjermen så vi mannens forsvarer Øivind Sterri. Det har ikke lyktes BT å få kommentar fra ham.

Fjellstø landing

Bergen tingrett har kameraovervåking både inne i rettssalen og utenfor. Et kamera på tinghusveggen fanget opp rømningen.

Videoen viser at mannen har hastverk. Fra han åpner vinduet og hopper ut, lander fjellstøtt i gaten og legger på sprang, tar det tre sekunder. før han forsvinner ut av bildet.

Fra vinduet og ned til gaten er det om lag tre meter.

Per Lindberg

En fotgjenger som kommer imot ser mannen hoppe ned fra tinghuset.

Det virker som det tar tid før han forstår hva som skjer. Han stanser opp, snur seg etter rømlingen som løper i retning teateret.

Videoen viser at vitnet antagelig tar et bilde av det åpne vinduet i tinghuset før han går videre.

Politiet ble varslet om rømningen klokken 12.44 mandag.

– Det var under samtalen med sin forsvarer at han skal ha hoppet ut gjennom vinduet, sa operasjonsleder Frode Kolltveit i Vest politidistrikt mandag.

Fire politipatruljer ble sendt ut på jakt etter rømlingen.

Tirsdag morgen var han fortsatt på frifot.

Klokken 13.35 opplyser Kolltveit til BT at det nå er to patruljer fra politiet som forsøker å finne mannen.

– Etter at han forsvant, ble han observert i Christian Michelsens gate oppover mot Engen, sier operasjonslederen.

Slik ser han ut

Politiet gir denne beskrivelsen av rømlingen:

Nordafrikaner

Kort skjegg

Omlag 175 cm høy

Grønn jakke

Mørk bukse

– Ikke farlig

Politiadvokat Mats Henriksen omtalte mandag rømningen som «svært uheldig».

– Det er viktig å understreke at vi ikke vurderer mannen som farlig. Han har brutt et innreiseforbud. Det var også bakgrunnen for at han fikk være alene i salen.

Når siktede skal konferere med forsvarer, er det vanlig at de får være alene i rettssalen.