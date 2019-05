Over 80 nordmenn var på elvecruise og lå like bak da turistbåten og cruiseskipet kolliderte.

I 21-tiden onsdag kveld sank en turistbåt etter å ha kollidert med cruiseskipet «Viking Sigyn» i Donau, like ved Margaret-broen i den ungarske hovedstaden Budapest.

Turistbåten skal ha kantret i løpet av sekunder.

400 meter bak turistbåten lå en annen båt med over 80 nordmenn om bord. To av dem var Bjørn Juvik fra Askøy og Atle Rød fra Lindås.

Regn og mørke

De hadde akkurat lagt fra kai og skulle videre til Bratislava da de gikk ut på dekk for å ta bilder av parlamentsbygget i flombelysning.

– Plutselig kjente vi en voldsom diesellukt, og vi skjønte at noe alvorlig hadde skjedd. Etter hvert kom det flytende redningsvester og utemøbler. Vi så også mennesker som fløt forbi. Det var forferdelig å stå og se på dette uten å kunne gjøre noe, sier Juvik.

Han forteller at det var mørkt, regnet kraftig og at strømmen var sterk. Flere redningsbåter kom til for å hjelpe.

– En av redningsbåtene prøvde å få om bord en person flere ganger, men de mistet taket. Jeg så personen flyte nedover. I ettertid har jeg hørt at vedkommende ble berget, sier Juvik.

– Det var dramatisk

Båten, som egentlig skulle ha gått til Bratislava onsdag kveld, ble liggende i Budapest over natten. Nå er den på vei mot Wien som er målet for reisen.

Atle Rød forsto også at noe var galt da han kjente den kraftige lukten av drivstoff.

– Jeg så bort på en annen båt, hvor det var noen som klarte å plukke opp to mennesker, men den tredje forsvant forbi oss, sier han.

Rød forteller at det også kom mange små elvebåter imot dem.

– Det virket ikke helt som om de hadde fått beskjed om hva som foregikk. Båten vår var rask med å stoppe opp og sette ut en redningsbåt. Det var et skikkelig regnvær, det var mørkt og strie strømmer, så det var dramatisk, forteller Rød.

– En kraftig diesellukt

Journalist Terje Svabø var også om bord i samme båt.

– Vi sto på dekk for å nyte den fine utsikten, da jeg plutselig kjente en kraftig diesellukt. Da skjønte vi at det var noe alvorlig som hadde skjedd, sier Svabø.

– Jeg så en mann som klamret seg til en livbøye som forsvant forbi båten i den sterke strømmen. Like etterpå kom vrakrester, bord, redningsvester og en livløs person flytende forbi.

Han forteller at mannskaper om bord i båten forsøkte å sette ut små redningsbåter for å hjelpe til, men at strømmen var for sterk.

– Det hadde også regnet kraftig, og strømmen i Donau var ekstra sterk onsdag kveld, sier han.

– Det er ufattelig

Kari Waag Wold er en av reiselederne for følget på 80 personer. Hun var på vei ned en trapp da det var en som kom og fortalte henne at det var en død person som fløt forbi båten.

– Jeg trodde det var tull, og jeg skjønte ikke omfanget med det samme, sier Wold.

Hun sier at mannskapet om bord var eksemplarisk.

– Det ble satt ut en redningsbåt ganske fort og redningsmannskapet fra vår båt klarte å fiske opp en dokumentmappe med ID-papirer som ble overlevert til politiet, forteller Wold.

Hun sier at folk i Budapest har vært i sjokk i dag.

– Turistbåter drar alltid på en rundtur i nitiden om kvelden i denne byen. Da er det blitt mørkt og man kan se parlamentsbygningen lyst opp. Båtene som seiler her er også veldig godt kjent i området, og det er godt merket. Det er ufattelig at noe slik kunne skje, sier hun.

28 er trolig døde

Åtte personer er så langt bekreftet omkommet, og 20 mennesker er fortsatt savnet. Alle om bord var sørkoreanere, bortsett fra to ungarske besetningsmedlemmer. De to ungarerne oppgis å være blant de savnede.

Det søkes fortsatt etter de savnede, men ifølge ungarsk ambulansetjeneste er det svært lite håp om å finne overlevende.

Syv personer er reddet opp av vannet, og innlagt på sykehus.

Utenriksdepartementet i Sør-Korea opplyser at ingen av turistene hadde på seg redningsvester da kollisjonen skjedde.

Ifølge myndighetene i Budapest svingte turistbåten inn foran cruiseskipet «Viking Sigyn» før det sank.

– Av en eller annen grunn svingte «Hableany» inn foran Viking-skipet. Da Viking-skipet traff «Hableany» veltet det, og i løpet av om lag syv sekunder kantret og sank det, sier Zsolt Gabor Palotai, som er sjef for katastrofehåndtering i Budapest.

Har video av ulykken

Videobilder viser at de to skipene seilte tett ved siden av hverandre før ulykken skjedde like i nærheten av Margaret-broen.

Også politiet sier turistbåten svingte inn foran cruiseskipet før ulykken, og etterforsker nå om uaktsomhet kan ha ledet til ulykken, opplyser talsmann Adrian Pal.

Kapteinen og mannskapet på «Viking Sigyn» blir avhørt som vitner.

Det norskeide cruiserederiet Viking har bekreftet overfor Bergens Tidende at skipet «Viking Sigyn» var involvert i ulykken i Budapest der flere sørkoreanske turister mistet livet.

Skipet «Viking Sigyn» er registrert i Sveits, hvor den bergenske rederieieren Torstein Hagen er bosatt.

Torstein Hagens rederi Viking Cruises eier også «Viking Sky», som var involvert i en ulykke på havstrekningen Hustadvika i mars i år. I begynnelsen av april kolliderte et annet av rederiets skip «Viking Idun» med en oljetanker i Nederland.