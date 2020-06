Her er den gamle Askøy-fergen på sin siste reis. Skipskirkegården på Hanøytangen neste.

– Uffa meg! Dette er en trist dag. Nesten uvirkelig at det som en gang var MF «Herdla» allerede nå skal hogges opp, sier Viktor Dale (65), som var matros og billettør på fergen.

Mandag morgen kom den gamle Askøy-fergen «Herdla» til Hanøytangen for opphogging. Den har de siste årene gått under navnet «Melderskin». Foto: Alf Kåre Aasebø

Søndag kveld startet den siste reisen fra Sunde med slepebåten «Silex Master». Mandag morgen nådde fergen, nå under navnet MF «Melderskin», Hanøytangen på Askøy.

– Dette er vemodig. Jeg tror jeg har svært mange askøyværinger som har levd en stund med meg når jeg sier det. Trist, sier Dale.

Han jobbet på fergen som gikk mellom Kleppestø og Nøstet fra mai 1984 til Askøy ble landfast 12. desember 1992.

Her har fergen fått landkjenning på Hanøytangen. I august skal den trekkes helt opp av sjøen og klippes til skrapmetall. Foto: Bård Bøe

– Forut for sin tid

– Rutelagets sjef Thorvald Lahn-Johannessen var forut for sin tid. Han fikk mye tyn fra dem som mente at fergen var for stor, men det viste seg fort at det ikke var tilfelle. MF «Herdla» var en trafikkmaskin. Det ypperste som fantes innen fergefart, sier Dale.

Fergen som er bygget ved det nedlagte verftet Mjellem & Karlsen i Bergen ble satt i drift i 1985. Fra 1985 til 1993 het den «Herdla». Fra 1993 til 1996 ble navnet «Nordfjord», mens «Melderskin» er navnet motorfergen har hatt siden 1996. Den gikk sist mellom Leirvåg og Sløvåg.

– Dette var jo en fantastisk ferge å jobbe på. Jeg har mange gode minner fra tiden om bord, sier Dale, som i dag jobber som bussjåfør i Skyss.

Viktor Dale var matros om bord i MF «Herdla». Her er han avbildet som nummer tre fra venstre. De øvrige er Kåre Storhaug, Søren Kristensen og Ulrik Breivik. Bildet er tatt foran Kystveien som Rutelaget Askøy-Bergen drev etter at Askøy ble landfast. Foto: David Kinsella (arkiv)

Tid for grønne løsninger

Administrerende direktør Lars Jacob Engelsen i Norled synes også det er vemodig at den gamle fergen må gå til opphogging.

– Denne bilfergen har vært en arbeidshest på mange strekninger, og jeg skjønner godt at mange synes det er leit at den må skrotes. Sånn er det når fergefarten er kommet i en ny epoke der grønne løsninger skal fases inn, sier Engelsen.

80 elektriske ferger skal tas i bruk innen 2022. Hele den dieseldrevne flåten skal skiftes ut.

Stolte tradisjoner

– Vi ligger langt fremme på dette området. Grønne ferger er blitt en stor miljøsuksess med store besparelser på det som var fossilt drivstoff. Når vi skifter ut flåten, vurderer vi om båtene kan selges. I dette tilfellet kom vi til at opphogging var det riktige, sier Engelsen.

Han mener ingen andre bransjer kan vise til de miljøresultatene fergefarten kan.

– Samtidig er vi opptatt av vår historie. Navn på gamle ferger dukker gjerne opp på nye båter. Vi er stolte over tradisjonene våre, sier direktøren.

Fjerner problemavfall

På Hanøytangen står den gamle fergen med baugen halvveis på land, mens akterenden fortsatt flyter. Her blir den liggende i kø til over sommeren.

– For oss er det ikke så mye vemod knyttet til at gamle ferger må skiftes ut. Det er jo opphogging vi lever av, sier prosjektkoordinator Erik Ræstad ved Norscrap West AS.

I august blir det hogging av det som en gang var Rutelaget Askøy-Bergens flaggskip.

– Mye av utstyret om bord som kan gjenbrukes er allerede tatt ut av Norled. Vi fjerner det som er av farlig avfall om bord. Det kan være gammelt drivstoff eller kanskje asbest, sier Ræstad.

Prosjektkoordinator Erik Ræstad (til venstre) og driftssjef Ronny Flagtvedt ved Norscrap West AS har fått gamle MF «Herdla» til Hanøytangen. Foto: Bård Bøe

MF «Melderskin» er det siste navnet på det som i 1985 ble introdusert som Rutelaget Askøy-Bergen sitt flaggskip. Foto: Bård Bøe

Fakta Gamlefergen skrotes MF «Herdla» hadde passasjerkapasitet på 400 og kunne ta med 140 biler da den ble satt i drift mellom Askøy og bergen i 1985.

Da Askøy ble landfast ble fergen solgt fra Rutelaget Askøy-Bergen. Den har gått i trafikk mellom Florø-Måløy, Knarvik-Steinestø, Halhjem-Sandvikvåg, Bruravik-Brimnes og Leirvåg-Sløvåg

Mandag 29. juli ble MF «Herdla» slept inn til Hanøytangen der den skal klippes i småbiter og sendes i biter til Tyskland for omsmelting. Les mer

Styrehus som kontor?

Motoren om bord ser det ut til å være kjøpere til. Det er en Wichmann diesel fra Rubbestadneset. Et arkitektselskap vurderer også å kjøpe hele styrehuset og bruke det til kontorer.

– Andre kan kanskje være interessert i propeller og annet som er å finne på en båt. Det er utrolig hva folk kan gjenbruke eller samle på. Vi har noen kontakter som driver med salg av slikt. Selv har vi ikke kapasitet, sier Ræstad.

Prosessen fra fjerning av avfall til klipping av stål tar, ifølge Ræstad, normalt et par måneders tid med et skip på rundt 90 meters lengde og som veier rundt 1500 tonn.

Smeltes om i Tyskland

– Vi klipper skipsstålet eller jernskrapet opp i biter på 1,5 meter x 0,5 meter. Deretter blir det meste av skrapet sendt med skip til Tyskland der det blir smeltet om og gjerne blir brukt til å bygge biler, sier prosjektkoordinatoren.

Driftssjef Ronny Flagtvedt ved Norscrap West AS er bosatt på Askøy. Han har selv reist med MF «Herdla» mellom Kleppestø og Nøstet.

– Rart at ikke en slik ferge kan brukes i andre land der man ikke er kommet så langt med det grønne skiftet som i Norge, men greit for oss.

– Jeg husker dette var en ferge som tømte hele kaien selv om det var lange køer, sier Flagtvedt.

Har du noen gode minner fra Askøy-fergen? Legg inn i kommentarfeltet under.