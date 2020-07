Kokevarselet oppheves delvis – disse områdene er fortsatt rammet

Områdene Helleveien, Molbakken og Biskopshavn har ikke lenger kokevarsel.

Publisert Publisert For mindre enn 30 minutter siden

Lønborglien får tidligst opphevet kokevarselet torsdag. Beboere i Helleveien (nederst) trenger ikke lenger å koke vannet (arkiv). Foto: Jan M. Lillebø

Det skriver Bergen kommune på sine nettsider.

For områdene Lønborglien, Øyjorden og Skytterveien, ved Eidsvågneset, vil kokevarselet imidlertid tidligst oppheves torsdag denne uken. Det rammer cirka 2400 abonnenter, ifølge kommunen.

Onsdag forrige uke ble det sendt ut kokevarsel for flere områder rundt Eidsvågneset:

– Bassengene Rognåsen/Rognlien og Lønborglien er nå koblet ut, og områdene forsynes direkte, skriver de.

Vannprøver av god kvalitet, tatt over to dager, trengs for at kokevarselet skal oppheves.

– I forbindelse med at vi kobler om og snur vannstrømmen, kan abonnentene midlertidig oppleve grumsete, misfarget vann. Spyl da godt ut med kaldt vann i kranen og rens siler.

Kommunen tapper nå høydebassengene for rengjøring og inspeksjon, for å finne årsaken.