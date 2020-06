Ringveg øst til liten nytte

Svært ulønnsom, økte klimautslipp og til liten nytte for Danmarks plass. Ringveg øst stryker på flere sentrale punkt i ny utredning.

Publisert Publisert For mindre enn 20 minutter siden

En ny ringvei via Arna ville kunne fjerne annenhver bil på Danmarks plass, hevdet Bergen Næringsråd i 2015. Statens vegvesen mener nedgangen kun blir marginal. Foto: Elias Dahlen

Den ble solgt inn som et tiltak som skulle løse trafikkfloken i Bergensdalen. I 2015 uttalte initiativtaker Bergen Næringsråd at en ved å bygge et ringveisystem via Arna ville kunne fjerne annenhver bil fra Danmarks plass.

Statens vegvesen er ikke enig.

De mener veiprosjektet bare vil gi marginal nedgang i biltrafikken over Danmarks plass, samt vekst i biltrafikken i Bergen på 2,1 prosent. Det fremgår av et utkast til ny kommunedelplan som ble oversendt Bergen kommune forrige uke.

Byutviklingsbyråd Thor Haakon Bakke (MDG) har begrenset tro på at Vegvesenets forslag til ringvei lar seg realisere.

– Jeg har ikke fått finlest notatet ennå, men en må kunne spørre seg hva en egentlig vil med dette prosjektet? Vi ønsker i alle fall ikke mer trafikk.

Dårlig samfunnsøkonomi

Ringveg øst er tenkt å gå fra Nordhordlandsbrua til Fjøsanger. I den nye kommunedelplanen har Vegvesenet sett på strekket fra Åsane til Arna. I nord anbefaler de en lang tunnel (to løp) fra Nordhordlandsbrua til Vågsbotn, mens veien inn mot Arna både går i dagen og tunnel (se faktaboks). Totalt anslås de to byggetrinnene å koste 11,9 milliarder kroner. Av dette utgjør Vågsbotn-Klauvaneset 5,1 milliarder kroner.

Prosjektleder Lilli Mjelde i Statens vegvesen sier til BT at den fremste egenskapen til ringveien er at den vil gjøre trafikksystemet i Bergen mindre sårbart.

– Det vil også være et godt alternativ for næringstrafikk og bilturer mellom ytre bydeler, og da mulig gi større aksept blant trafikantene for trafikkdempende restriksjoner sentralt i Bergen, skriver hun i en e-post.

Fakta Høringsutkast til kommunedelplan Statens vegvesen har sendt over et høringsutkast til ny kommunedelplan for Arna-Vågsbotn-Klauvaneset (Ringveg øst)

Her anbefaler de at alternativ S3-N1 blir lagt til grunn for videre detaljplanlegging.

Denne tar utgangspunkt i planlagt nytt hovedveikryss ved ASKO i Indre Arna. Veilinjen går i lang tunnel utenom sentrum i Indre Arna til Haugland-/Gaupåsområdet og derfra via Blindheimsdalen til Vågsbotn.

Fra Vågsbotn går den anbefalte veilinjen i lang vestlig tunnel til Klauvaneset. I Vågsbotn er det forutsatt etablert et nytt hovedveikryss med tilknytning til Åsane/Midtbygda og Bergen sentrum. Les mer

Hver dag kjører mellom 18.000 og 22.000 biler på veie mellom Vågsbotn og Nordhordlandsbrua. Standarden er lav, skriver Statens vegvesen. Her ser vi Jeanette Thorsen Presttun med datter Madelen på trilletur langs veien. Bildet er tatt i 2017. Foto: Fred Ivar Utsi Klemetsen

Høyere klimautslipp

I den pågående prosessen med å utarbeide ny nasjonal transportplan har regjeringen vært tydelig på at samfunnsøkonomi vil bli vektlagt tungt. Dette er dårlige nyheter for Ringveg øst. Statens vegvesen anslår den planlagte motorveien mellom Klauvaneset og Arna til å ha en netto nytte på minus seks milliarder kroner.

Det er imidlertid verd å merke seg at det er det sørlige strekket, mellom Vågsbotn og Arna, som gir røde tall. Tunnelen fra Vågsbotn til Nordhordlandsbrua går i null.

En annen uttalt viktig sak for statlige myndigheter er klima. Da Knut Arild Hareide overtok som samferdselsminister i januar i år uttalte han at verden står overfor en klimakrise og at dette blir hans hovedoppgave. Ifølge Statens vegvesens beregninger vil Ringveg øst øke klimagassutslippene med mellom 332 og 383 tusen tonn CO₂ totalt i anleggets bygge- og levetid (75 år).

– Dette er ikke ubetydelig, sier Holger Schlaupitz, fagsjef i Naturvernforbundet.

Han viser til at dette er omtrent like mye som veitrafikken i Bergen slipper ut på ett år.

– Klimabudsjettet sier at vi må halvere våre utslipp innen 2030. Blir dette prosjektet realisert må slippe ut enda mindre i andre sammenhenger for å komme i mål, sier Schlaupitz.

SVs Marte Hammer mener veien bør bygges der folk bor. Hun ønsker at den nye veien i Åsane må gå i dagen og ikke tunnel. Foto: Ørjan Deisz

– Folk bor ikke i en tunnel

Statens vegvesen er klar på at veien mellom Vågsbotn og Nordhordlandsbrua bør bygges ut først. De viser til at det er her utfordringene er størst. Byråd Thor Haakon Bakke (MDG) støtter denne konklusjonen.

– Det viktigste er å få på plass en god løsning i Bergen nord. Bergenserne nord i Bergen fortjener en bedre løsning enn den som er der i dag. Det har jeg ikke noe problem med å si.

– Tror du på ringveiløsningen?

– Det er noe vi må sette oss ned å se på. Dette kommer til å bli en stor og viktig diskusjon til høsten.

Marte Hammer, gruppeleder for SV i fylkestinget, er skeptisk til Statens vegvesens tunnelforslag mellom Nordhordlandsbrua og Vågsbotn.

– Folk bor ikke inne i en lang biltunnel. Hvis en skal klare å få folk til å reise kollektiv, så må veiene tilrettelegges på en annen måte. Denne løsningen gjør at bilen får en fortrinn. Vi må få slutt på alle disse motorveiprosjektene som øker biltrafikken inn til Bergen, sier Hammer, som ønsker en ny vei i dagen.