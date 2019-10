Lysbakken: – Vi føler oss sviktet av Arbeiderpartiet i Bergen

Partileder Audun Lysbakken i SV mener Arbeiderpartiet har sviktet velgerne i Bergen når det velger KrF som samarbeidsparter i stedet for SV.

For mindre enn 2 timer siden

FORSPILT MULIGHET: Partileder i SV, Audun Lysbakken, mener Ap i Bergen har sviktet velgerne. Borgen, Ørn E. / NTB scanpix

NTB

Etter seks ukers forhandlinger har Ap i Bergen valgt å danne byråd med KrF og la SV stå utenfor på venstresiden, skriver Klassekampen.

Partileder Audun Lysbakken er selv medlem av lokallaget i byen, og han reagerer på utfallet av de politiske forhandlingene.

Han sier Ap har sviktet de rødgrønne velgerne i landets nest største by og ber ledelsen i Ap forklare hva som er skjedd.

Les også Denne isfronten kan gi budsjettrøbbel for byrådet

– Jeg mener dette reiser spørsmål om vi kan stole på at Ap faktisk ønsker å prioritere et rødgrønt samarbeid, sier Lysbakken til Klassekampen.

Forhandlingsleder Roger Valhammer i Bergen Ap har forklart valget om å danne byråd med KrF med at en ellers fryktet at høyresiden i byen ville danne byråd sammen med KrF med støtte fra Senterpartiet. Dette argumentet er derimot ikke Lysbakken enig i. Han sier at Ap i Bergen har «forspilt en historisk mulighet for et venstresamarbeid i Bergen».

FIRKLØVERET: Roger Valhammer (Ap) valgte å samarbeide med KrF i stedet for venstresiden. Her er det nye byrådssamarbeidet samlet. Håkon Pettersen (KrF), Thor Haakon Bakke (MDG), Valhammer selv og Erlend Horn (V). Marita Aarekol

Partisekretær Kjersti Stenseng i Ap sier til avisen at hun håper Lysbakken tror dem på at de er opptatt av å styrke det rødgrønne prosjektet, men at hun har respekt for lokale variasjoner.

– Jeg er rasende på Ap for den håndteringen. Det er også et nasjonalt spørsmål. Det skaper usikkerhet om Aps kurs, sier Lysbakken

Hør BTs podkast om det nye byrådssamarbeidet her: