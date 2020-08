Mistanke om koronasmitte på nytt hurtigruteskip. Nå er det på vei til Bergen.

Tre passasjerer med symptomer har testet negativt.

MS «Midnatsol» i Bodø i 2008. Foto: Vidar Knai, NTB scanpix

Tre reisende på MS «Midnatsol» har luftveissymptomer, opplyser Tarjei Kramviken, pressevakt i Hurtigruten.

Like før 15.30 torsdag forteller kommuneoverlege Tove Røsstad at alle tre har testet negativt for covid-9.

– Det er ingenting som tyder på at de er smittet med covid-19. En av passasjerene vil testes på nytt fredag på grunn av tydelige symptomer.

Det var NRK som først meldte at prøveresultatene hadde kommet.

Skipet skal etter planen ankomme Bergen kl. 14.30 fredag. Den planen er foreløpig ikke endret.

– Vi er i løpende dialog med Folkehelseinstituttet og Trondheim kommune, og følger alle råd og anbefalinger fra dem. I samråd med smittevernoverlegen er skipet nå på vei videre sørover i rute, sier Kramviken.

– Suspekte symptomer

Et reisefølge på fem personer ble satt i land i Trondheim torsdag formiddag.

– Én av disse har typiske koronasymptomer, mens en annen har lette luftveissymptomer som kan være noe annet, sa Tove Røsstad, kommunelege i Trondheim kommune til BT kort tid etter.

Trondheim kommune startet smittesporingen umiddelbart fordi én av de tre hadde «såpass suspekte symptomer», opplyste kommuneoverlege Røsstand til BT.

Kommunen ba om prioritert analyse av prøvene slik at svarene skulle komme så raskt som mulig.

– Dersom prøvesvaret er negativt vil vi trolig ta en test til for å være sikker.

Reisefølget er foreløpig i isolasjon og karantene på et hotell i Trondheim.

Helsepersonell står klar til å teste reisende med Hurtigrutens MS «Spitsbergen» torsdag formiddag i Bodø. Alle om bord dette skipet skal testes, selv om det ikke er mistanke om smitte. Foto: Rune Stoltz Bertinussen, NTB scanpix

Flere i karantene på skipet

De to som nå er testet har vært i isolasjon om bord på skipet så lenge symptomene har vært kjent, ifølge Kramviken.

Den tredje passasjeren ble testet om bord på skipet.

– Vedkommende og en person som har vært i nærkontakt med vedkommende er satt i karantene om bord, sier Kramviken.

De som er isolert om bord bli sittende i lugaren inntil kommunen får et nytt negativt prøvesvar fra den passasjeren som skal testes to ganger, opplyser Kramviken.

– Vi vil berømme smittevernoverlegen, resten av Trondheim kommune og helsemyndighetene for et godt samarbeid og for raske svar på prøvene.

BT har kontaktet Christian Hafstad, maritim leder for Bergen havn, som sier at de foreløpig ikke har fått noen informasjon om situasjonen.

Mulig smitte på flere skip

MS «Midnatsol» seiler til vanlig mellom Bergen og Kirkenes fra mai til september. Skipet, som sannsynligvis ankommer Bergen fredag, er ved slutten av en slik tur.

Det er det andre hurtigruteskipet som melder om mulig smitte etter utbruddet på MS «Roald Amundsen». På det andre, MS «Fridtjof Nansen», ble fire av mannskapet isolert etter mistanke om smitte tidligere i uken.

Onsdag meldte BT at MS «Fridtjof Nansen» sannsynligvis ville legge til kai i Bergen dersom prøver tatt av mannskapet viste at noen var smittet.

Alle fire testet negativt onsdag, ifølge Hurtigruten. Nå er skipet på vei til Hamburg som planlagt.

Ferdig med smittesporing i Bergen

Mandag ble det kjent at en av de koronasmittede på MS «Roald Amundsen» er fra Bergen.

Torsdag opplyser smittevernoverlege Karina Koller Løland at det så langt ikke er flere koronatilfeller på Hurtigruten som kan knyttes til Bergen.

– Smittesporingen er nå ferdig og de aktuelle nærkontaktene er satt i karantene, sier Løland i en e-post til BT.