Innbruddsbølge i Os – politiet ber folk lukke dører og vinduer

De siste ti dagene har det jevnt over vært ett innbrudd hver dag, ifølge politiet.

Publisert Publisert For mindre enn 10 minutter siden

Natt til mandag rykket politiet ut på et innbrudd i Os.

Politiet beskriver innbruddet som et innstigningstyveri, der tyven har kommet seg inn via en åpen dør eller vindu.

– Det ble bortatt mindre verdier, men vi ønsker å gi flere detaljer av hensyn til etterforskningen, sier Martin Nordeide i politiet.

Vil avdekke mulig sammenheng

Han varsler imidlertid at innbruddet er en av flere i området de siste ukene.

– De siste ti dagene har det jevnt over vært ett innbrudd hver dag, sier han.

Nå ønsker politiet å avdekke om det er sammenheng mellom innbruddene. Samtidig advarer de lokalbefolkningen.

Advarer lokalbefolkningen

– Det er generelt veldig trygt her, noe som gjør at folk kanskje ikke låser ting. Nå oppfordrer vi folk til å låse dører og vinduer og gjøre det litt vanskeligere for innbruddstyver, sier Nordeide.

Samtidig ber han publikum varsle politiet dersom de observerer noe.