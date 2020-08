Gratis SFO for førsteklassingene kan ryke

Koronautbruddet gjør at Arbeiderpartiet sliter med å innfri et av sine viktigste valgløfter.

Skolebyråd Endre Tvinnereim har fått store ekstrautgifter i forbindelse med koronautbruddet. Dermed spøker det for innføringen av gratis SFO. Foto: Bjørn Erik Larsen

Ingen familier med førsteklassinger i huset skal betale for plassen på SFO.

I fjorårets valgkamp var dette en av de aller viktigste sakene for Arbeiderpartiet. Gjentatte ganger lovet daværende skolebyråd Roger Valhammer et slikt gratistilbud for de yngste elevene. Dette skulle innføres i løpet av inneværende valgperiode.

Men etter fem måneder med korona og krisetiltak i skoler og barnehager, er det usikkert når gratis SFO kommer på plass.

Når skolebyråd Endre Tvinnereim får spørsmål fra BT om han kan love gratis SFO til de yngste elevene i inneværende valgperiode, svarer han følgende:

– Slik situasjonen er i dag kan jeg ikke love dette, nei.

Senere ønsker skolebyråden å moderere svaret sitt.

– I dag kan jeg ikke love at dette blir innført allerede i 2021. Men at byrådet selvsagt står fast ved det vi ønsker, nemlig å innføre gratis SFO for de minste i denne valgperioden, skiver han i en e-post.

15 millioner til vikarer

Siden mars har kommunen brukt 15 millioner kroner på vikarer i skolen og tre millioner kroner på ekstra renhold. Totalt har Byrådsavdelingen for barnehage, skole og idrett satt av 50 millioner kroner til koronarelaterte utgifter.

Det er like mye som kostnaden ved å innføre gratis SFO til alle førsteklassinger.

– Gratis SFO for de minste er en viktig sak for Arbeiderpartiet og byrådet, og jeg skal gjøre mitt beste for å få det til. Men akkurat nå er det forferdelig vanskelig å spå om den økonomiske fremtiden. Situasjonen er usikker og kommunen får inn mindre skatt enn vi hadde regnet med, sier Tvinnereim.

Han håper på mer forutsigbarhet til neste år.

– Men det er avhengig av smittesituasjonen og den økonomiske utviklingen i Norge og resten av verden, sier skolebyråden.

På lang sikt er målet til Arbeiderpartiet gratis SFO for alle, som vil koste 200 millioner årlig.

Skolebyråd Endre Tvinnereim lover at han skal gjøre sitt beste for å få på plass gratis SFO for førsteklassingene. Foto: Bjørn Erik Larsen

Bruker oppsparte midler

De ekstra utgiftene som kommunen har på grunn av korona tas av oppsparte midler. Ifølge Tvinnereim har byrådet prioritert å bygge opp et disposisjonsfond, som blant annet skal kunne brukes i forbindelse med uforutsette hendelser.

Kommunen planlegger å bruke til sammen 440 millioner kroner fra dette fondet til utgifter i forbindelse med koronautbruddet.

– Uten disse midlene hadde vi slitt veldig nå. Vi har ikke lov til å lånefinansiere driften i kommunen, sier Tvinnereim.

– Den krevende økonomiske situasjonen vil først og fremst gå ut over nye satsinger i budsjettet. Derfor må vi som førsteprioritet gjøre det vi skal og konsentrere oss om det som allerede er satt i gang, sier han.

Sofie Marhaug fra Rødt mener Bergen må se til Stavanger, der kommunen innfører gratis SFO for førsteklassingene til tross for korona. Foto: Geir Martin Strande

Rødt: – Mange blir skuffet

SV var et av partiene som sørget for at vedtaket om gratis SFO fikk flertall våren 2019.

Partileder Mikkel Grüner påpeker at dersom byrådet vil gjøre endringer, må de ta det opp til politisk behandling i bystyret.

– Jeg skjønner at koronasituasjonen kan føre til økonomiske vansker, men Ap kan ikke uten videre droppe å gjennomføre et politisk vedtak gjort til bystyret. Denne diskusjonen må foregå i åpne politiske arenaer. Det håper jeg at skolebyråden forstår, sier Grüner.

Rødts Sofie Marhaug viser også til bystyrevedtaket som ble gjort i fjor.

– Det blir for enkelt å skylde på sviktende inntekter på grunn av korona. Bergen bør se til Stavanger. De innfører gratis SFO for 1. klasse på tross av korona. Dette handler om prioriteringer, sier Marhaug.

– Gratis SFO var Aps store valgkampsak. Det er nok mange som blir skuffet dersom ikke tiltaket blir en realitet, påpeker hun.

Marte Leirvåg (H) ønsker ikke gratis SFO, men vil gjerne at flere familier skal få plass til redusert pris. Foto: Bard Bøe

– Skyver vedtaket foran seg

Høyres Marte Leirvåg er ikke overrasket over at gratis SFO kan ryke.

– I budsjettforslaget for 2020 droppet de planen om gratis SFO til sommeren. Nå skyver de vedtaket foran seg. Det er et soleklart løftebrudd fra Ap, sier hun.

Høyre ønsker ikke gratis SFO, men håper nå at Ap kan være positiv til et forslag om å øke inntektstaket på hvem som skal få billigere SFO.

Høyre har tidligere foreslått å øke inntektstaket til hvem som kan søke om å få redusert foreldrebetaling i SFO. I dag må inntekten være lavere enn 493.167 kroner.

– Ap foreslo å betale regningen til dem som kan betale den selv. Det mener vi er dårlig bruk av skattebetalernes penger. Vi ønsker i stedet å heve inntekten til 700.000 kroner, noe som vil føre til at ganske mange flere vil få rimeligere SFO, sier Leirvåg.

Hun har forståelse at byrådet må bruke penger på koronatiltak, men forventer at det ikke går ut over SFO, skole og barnehage.