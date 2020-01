To menn pågrepet etter funn av død mann og kvinne

To menn er siktet for drap eller medvirkning til drap etter at en kvinne og en mann ble funnet døde. – Vi utelukker ikke flere pågripelser, opplyser politiet.

PÅGREPET: To menn er pågrepet etter at en kvinne i 20-årene og en mann i 40-årene ble funnet døde. Foto: Bård Bøe

To menn er pågrepet i Bergen mandag kveld. De er siktet for drap eller medvirkning til drap, opplyser politiet i en pressemelding.

Politiet utelukker ikke flere pågripelser i løpet av kvelden og natten, står det i pressemeldingen.

– Etterforskningen pågår for fullt, skriver Gry Benedicte Halseth i Vest politidistrikt.

Varsler pårørende

De to døde er nå formelt identifisert og arbeidet med å informere deres nærmeste pårørende pågår, men er ikke ferdigstilt.

Det er en kvinne i 20-årene og en mann i 40-årene som er funnet døde. Begge er kjente for politiet fra før.

FRAKTET BORT: De to avdøde ble fraktet fra stedet i 19-tiden. Foto: Bård Bøe

Fant blodige gjenstander

Det var turgåere som slo alarm og varslet politiet, etter å ha funnet blodige gjenstander i en liten elv på stedet. Da politiet kom til stedet rundt klokken 12.45 fant de først en kvinne død i tilknytning til gjenstandene.

Kort tid etter at politiet gikk ut med det første funnet mandag ettermiddag, ble nok en person – en mann – funnet død i samme område. Det opplyste politiinspektør Tore Salvesen på en pressekonferanse mandag kveld.

