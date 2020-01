SPRINGFLO: Slik så det ut på Bryggen i 2007. Det har kommet nye sikringstiltak på Bryggen siden den gang. FOTO: Jan M. Lillebø (arkiv)

Prognoser for stormfloen fra Meteorologisk institutt og Kartverket viser at vannstanden ved 02-tiden natt til onsdag kan bli opptil 226 cm over den såkalte sjøkartnullen ved Bryggen i Bergen.

Det betyr at vannstanden på det tidspunktet vil være om lag 73 cm over det som er meldt i den normale tidevannstabellen.

Når vannstanden går over 225 cm regnes det som noe som bare skjer hvert 50 år.

Og det er ikke langt unna 100-års flom: den grensen går på 228,4 cm for Bryggen