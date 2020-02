Fiskeri- og sjømatminister Geir Inge Sivertsen går av

Ministeren har fratrådt alle styreverv og beklager søknaden om etterlønn.

Fiskeriminister Geir Inge Sivertsen ønsker å gå av, melder han selv i en pressemelding. Foto: Terje Pedersen, NTB scanpix

– Jeg har i dag bedt statsminister Erna Solberg om å få gå av som fiskeri- og sjømatminister, opplyser Geir Inge Sivertsen i en pressemelding.

Han sier at sakene om styreverv og etterlønn har tatt all fokus bort fra den jobben som fiskeri- og sjømatminister.

– Næringen fortjener en minister som kan ha fullt fokus på de oppgaver som må gjøres for å få dette til. Sakene har også blitt en belastning for regjeringen og for mitt parti Høyre, sier ministeren.

Fratrådt alle verv

Han har fratrådt alle styreverv og beklager nå søknaden om etterlønn:

– Etterlønnen jeg mottok er også i sin helhet betalt tilbake til Senja kommune. Jeg har ryddet opp, men opplever at disse sakene likevel tar all tid og all oppmerksomhet.

Han sier videre at sakene har gjort det vanskelig å gjøre en god jobb som fiskeri- og sjømatminister:

– Det har veid aller tyngst når jeg har tatt min beslutning og bedt statsministeren om å fratre, sier Sivertsen.

Solberg: – Leit

På en pressekonferanse på Statsministerens kontor opplyser statsminister Erna Solberg at hun har akseptert oppsigelsen.

– Det vil bli et skifte av fiskeriminister. Jeg synes selvfølgelig at dette er leit, men aksepterer hans begrunnelse, sier Solberg.

Geir Inge Sivertsen vil sitte som fiskeri- og sjømatsminister til neste statsråd, opplyser Solberg.

– Jeg mener at han hadde vært en god fiskeriminister, legger hun til.

SV: – Dårlig håndtert

SV fremmet tidligere denne uken mistillitsforslag mot ministeren.

– En klok og nødvendig avgjørelse av fiskeriministeren. Det skal han ha honnør for, sier SV-leder Audun Lysbakken i en pressemelding.

– For oss handler dette om at folk skal behandles likt i Norge. Mennesker på NAV møtes med knallharde reaksjoner hvis de får utbetalt for mye penger, da kan ikke statsråder slippe unna uten reaksjon.

– Erna Solberg har håndtert denne saken dårlig. Hun burde ryddet opp før det ble nødvendig med mistillitsforslag i Stortinget for å tvinge frem en løsning.

Ap: – Tok lang tid

Også Arbeiderpartiets Terje Lien Aasland sier til NTB at det er rett av fiskeriminister Geir Inge Sivertsen (H) å tre til side, men synes at det tok lang tid.

– Det er helt riktig at han nå velger å gå av. Med så massivt og veldig klart uttrykk for at veldig mange ikke hadde tillit til ham, var dette riktig å gjøre, sier Aasland fra Stortingets næringskomité.