Mann anmeldt etter dieselsøl i Åsane: – Det fosset ut av lasten

Åsaneveien er igjen åpen for trafikk etter sølet.

150 liter diesel havnet på veibanen i åsane i Bergen. Foto: Bård Bøe

Politiet opplyste i 13-tiden at cirka 150 liter diesel er det som har havnet i veibanen i Åsane i Bergen.

– Andre biler har kjørt i sølet og dratt det med seg slik at det har spredt seg over et stort område, sier operasjonsleder Tatiana Knappen til BT.

Sølet har rammet fylkesvei 678 mellom Horisont kjøpesenter og Ikea: fra Esso og mot Plantasjen, samt fra Esso mot rundkjøringen ved Ikea - og videre mot Salhusvegen.

Slik så det ut på Åsaneveien onsdag ettermiddag. Foto: Bård Bøe

Mann anmeldt

Politiet sier at de har kommet i kontakt med mannen som kjørte lastebilen dieselsølet kom fra. Han er anmeldt for forurensing. Mannen er i 40-årene.

– Vitner har sett at det fosset ut fra lasten. Han har hatt last som ikke var riktig sikret slik at det har lekket ut, sier operasjonsleder Knappen.

Politiet satt opp et varselskilt etter sølet. Foto: Bård Bøe

Slik ser trafikken på Åsaneveien ut onsdag ettermiddag. Foto: Webkamera

– Veldig mye søl

Sølet skapte lange køer i Åsane mens opprydningsarbeidet pågikk. Opprydningsarbeidere helte støv på veiene for å begrense sølet.

– Det var veldig mye søl, så det er ikke utenkelig at dette skaper ekstra køer. Det hjelper ikke på, akkurat. Sølet går videre ned mot E39 fra rundkjøringen ved Ikea, sa operasjonsleder Vibeke Næss.

Ved 15-tiden ble veien åpnet igjen for trafikk.