Måker terroriserer St. Paul gymnas

Lærer ble sykemeldt etter måkeangrep.

De siste par ukene har få elever og lærere brukt hovedinngangen til St. Paul gymnas ved Florida.

Grunnen er ikke korona, men to overbeskyttende foreldre.

– Måkene begynner å stupe bare du går inn på plassen. Noen ganger er begge der, men en av dem er der hele tiden og angriper hvis du kommer for nær, sier rektor Petter Furholm Gjessing ved St. Paul gymnas.

Det er ikke første gang skolen plages av måkene. Dette er fjerde året på rad fuglene hekker i skolegården.

Ble sykemeldt

Dette er måkene som terroriserer elever og ansatte ved St. Paul gymnas. Her stuper dei etter BTs fotograf. Foto: Rune Sævig

Lærer Leve Dåvøy har fått permanent frykt for måker etter at en av fuglene sendte henne på legevakten forrige uke.

– Jeg gikk ut og gjorde ingenting for å provosere den. Plutselig begynte måken å stupe og kom nærmere og nærmere for hvert stup, forteller hun.

Dåvøy holdt hendene opp for å beskytte hodet, men ble så distrahert av måken at hun falt hardt fremover med overkroppen rett i bakken.

Lærer Leve Dåvøy ved St. Paul gymnas synes det er ubehagelig å stå foran hovedinngangen til skolen. Hun er redd for at måkene skal stupe. Foto: Rune Sævig

– Selv om jeg var på bakken, slutten ikke måken å stupe. Jeg måtte krabbe meg frem til den ga seg, sier hun.

Hendelsen sendte Dåvøy på legevakten, og hun ble sykemeldt fra jobben på grunn av skadene.

Når BT møter henne er hun tilbake på jobb, men har fortsatt en blå hånd og gulnet blåveis etter angrepet.

Fredet

Dåvøy forteller at flere elever har fortalt at de har blitt stupt etter og har måttet løpe for å komme seg unna måkene.

Selv om måkene er en plage for skolen, er det ikke mye å gjøre med dem.

– Vi har vært i kontakt med både Arbeidstilsynet og Viltnemnden. Begge har sagt at det ikke er mye å gjøre med det, forteller rektoren.

Måker er fredet i hekkesesongen, og man kan derfor ikke flytte eller gjøre noe med dem før ungene har forlatt redet.

I det en av måkene letter fra taket, kvepper rektor Petter Furholm Gjessing og lærer Lene Dåvøy. Begge har fått de stupende måkene etter seg. Foto: Rune Sævig

Bruker en annen inngang

Hendelsen i forrige uke var ikke Dåvøys første møte med de aggressive måkene.

– For to år siden stupte den så den traff meg i hodet, forteller hun.

Både Dåvøy og Gjessing forteller at både elever og ansatte opplever situasjonen som ubehagelig.

De fleste ved skolen har begynt å bruke en annen inngang for å unngå de aggressive fuglene.

– Det er verst på ettermiddagen fordi da kommer ofte måkeungene nærmere inngangen, og foreldrene blir mer aggressive. Her om dagen måtte en lærer bruke sekken sin for å beskytte seg da han skulle inn døren, forteller Gjessing.