– Det er utrolig trist at et ungt menneske i starten av livet skal dø på grunn av et hundebitt, sier ordfører Marianne Sandahl Bjorøy.

Mandag kveld fikk ordføreren vite at kvinnen som samme dag døde av rabies på Førde sentralsjukehus, var fra Fjell kommune.

– Det er utrolig tragisk og vi klarer nesten ikke å ta det inn over oss, sier Marianne Sandahl Bjorøy.

Hun forteller at det er viktig at kommunen stiller opp med all mulig hjelp til den nærmeste familien, som bor i Fjell.

– Familien blir ivaretatt

– Kriseteamet er satt i sving, og jeg vet at familien hennes blir ivaretatt, sier ordføreren.

Kvinnen som døde er fra et lite tettsted i kommunen.

– Jeg vet ikke hvor mange det er som vet det ennå, jeg tror det er de færreste som vet at hun er fra Fjell. Selv om det er en mellomstor kommune, er det veldig mange som kjenner hverandre. Og det er et lite samfunn som stiller opp for hverandre, sier Bjorøy.

– Hva gjør dere ellers for familien hennes?

– Jeg tenker at familien skal få være i fred nå. De har knapt kommet seg hjem igjen fra Førde, sier ordføreren.

Reuters / NTB Scanpix

Har etablert kriseteam

Tirsdag informerte ordføreren kommunen om at kvinnen opprinnelig var fra Fjell. Hun var 24 år gammel og hadde sin første jobb som bioingeniør ved sykehuset hun døde på mandag kveld.

– Vi har etablert et kriseteam som er i beredskap. Vi har kontakt mot familien for å høre hvilken form for oppfølging de trenger, sier rådmann Steinar Nesse.

Rådmann Steinar Nesse er også kjent med at kvinnen ble smittet på ferie i Østen, antakelig på grunn av hundebitt på Filippinene.

– Familien ønsker ro

Smittevernlege Jens Eikås i Fjell avbrøt ferien og har påtatt seg rollen som familiens talsmann.

– Familien ønsker ro, sier han.

Sentralsjukehuset i Førde har kartlagt smittefaren for dem som har deltatt i behandlingen av kvinnen. Et 30-talls personer på sykehuset og i kommunehelsetjenesten er vaksinert.

– Er det aktuelt å kartlegge smittefaren i nærmiljøet hennes i Fjell?

– Jeg kjenner ikke til at det har vært eksponering av nærmiljøet til kvinnen i Fjell, så det er ikke aktuelt å sjekke smitte her, sier Eikås.