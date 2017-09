Tyvene fråtset i hjemmelaget sjokolade, klipte over PC-ledninger og stjal både data og flere harddisker. – Nå vil de visst jobbe for meg, sier eieren.

Da eieren av Bergen Kaffebrenneri (BKB) kom hjem igjen til sin kafé på Møhlenpris etter et utenlandsopphold, ble han møtt av kaos.

– Hele annenetasje er endevendt, sier Carl E. Johannessen.

I tillegg til å ha startet opp kafeen og brenneriet, jobber han som filmskaper. Han lager også egen sjokolade.

– Innbruddstyven eller tyvene har forsynt seg godt av sjokoladen, og rotet til produksjonen noe veldig. De har flyttet rundt på en rekke ting, og gjort mye som for meg ikke gir mening. Blant annet har de kuttet av ledningen på en del PC-er, uten å ta de med seg, sier Johannessen.

Kristine Lindebø (arkiv)

Stakk av med syvårig filmprosjekt

Det aller verste med innbruddet var den ene dataen som tyvene faktisk tok med seg.

– Her lå tilfeldigvis et dokumentarfilmprosjekt som jeg har filmet sammen med datteren min over to år, og klippet og finjustert de siste fem årene. Det har enorm verdi for meg personlig, og nå er alt borte, sier Johannesen, som mottok støtte for dokumentarprosjektet av blant andre Vestnorsk filmsenter.

Tyvene stakk også av med seks harddisker. Deler av prosjektet var lagret på alle sammen.

– Jeg vil fryktelig gjerne ha de tilbake. Dataen er fem år gammel og har knapt nok verdi, men for meg er den uvurderlig.

Carl. E. Johannessen

Politiet: – Dette er litt gøy

Johannessen mener tyvene må ha tatt seg god tid, siden de har flyttet på veldig mange ting i alle rommene i annenetasje. De hadde også tid til å legge igjen en noe spesiell lapp.

– Det kan virke som om tyvene fikk dårlig samvittighet. For på en skrivebordspult like ved der daten sto, lå det en lapp fra vedkommende, sier Johannessen.

Carl. E. Johannessen

På lappen står det: «Unnskyld, unnskyld, unnskyld. Kommer med penger når jeg kan! Eller kan jobbe!!».

– Det bor tydeligvis noe godt i denne tyven, sier operasjonsleder Bjarte Rebnord i Vest politidistrikt.

Han bekrefter at politiet har gjort åstedsundersøkelser i etasjen over kaffebrenneriet onsdag ettermiddag, der de blant annet tok med seg lappen med det sjenerøse tilbudet.

– Dette er litt gøy, men vi kan jo ikke le så mye av det. For eieren er dette veldig frustrerende, sier Rebnord.

Han har ingen informasjon om etterforskningen, annet enn at politiet har opprettet sak på innbruddet.

– Mystisk innbrudd

For Carl E. Johannessen er det mye som er mystisk rundt tyveriet.

– Alle vinduene var åpne da en kollega av meg hentet sjokolade der i går. Jeg kom ikke tilbake før i dag, og regner med at innbruddet skjedde i løpet av helgen, eller like før, sier han.

– Det er også pussig at det sto en springbukk i døråpningen, som altså holdt utgangsdøren vid åpen.

I dette rommet har naboen Cornerteateret sitt rekvisitt- og kostymelager. Så vidt Johannessen vet stakk ikke tyvene av med noen av teaterkostymene, men de skal ha rotet en god del her også.

– Jeg vil ikke spekulere i hva som har skjedd. Det må politiet ta seg av. Nå vil jeg bare ha tilbake dokumentarprosjektet mitt.

Johannessen lover finnerlønn til den som bringer dataen og harddiskene tilbake til ham.