Opptil 60 millimeter med regn i løpet av 12 timer, varsler meteorologene. - Det er mye, sier vakthavende, Justyna Wodziczko.

OBS-varselet som Værvarslinga har sendt ut, gjelder for det meste av tirsdagen.

– Men tyngden av nedbør er ventet mellom cirka klokken 13 og klokken 17, sier Justyna Wodziczko.

Orkanrester

Det er restene av den tropiske orkanen Ophelia som slik kommer til å påvirke været her hos oss. Vindstyrken vil være vesentlig redusert etter at uværet har rast fra seg over Irland. Stort mer enn stiv kuling vil det ikke være igjen av det som en gang var en fryktet orkan.

Nedbør, derimot, det har Ophelia fortsatt rikelig av, og de som har tenkt å tilbringe tid utendørs tirsdag, gjør klokt i å kle seg godt.

Resten av uken ser ikke så aller verst ut, ifølge Justyna Wodziczko.

– Men nokså varierende, understreker vakthavende meteorolog.

Preget av vind

– Onsdagen ser ganske grei ut. Torsdag får vi økende vind, og den kommer til å blåse fra øst. Opp i stiv kuling, regner vi med. Til kvelden venter vi inn litt nedbør.

Frem mot og gjennom helgen fortsetter det med en vekslende værtype, med vind som et gjennomgående element. Opp i stiv kuling i lavlandet. Kan hende så mye som sterk kuling i fjellet. Søndag kan det bli snø på de høyeste toppene. I lavlandet vil temperaturen holde seg ganske stabil etter at restene av Ophelia har passert.

– 8–10 grader, varsler Justyna Wodziczko.

– Men prognosene såpass langt frem er fortsatt usikre.