Briller, klokker, verktøy, gullsmykker og masse juggel gikk under hammeren på politiets hittegodsauksjon.

– Jeg fikk meg flere kameraer, men det jeg er mest fornøyd med er posen med headset. Der gjorde jeg et skikkelig kupp, sier Erik Brekke.

Han har vært på hittegodsauksjonen til Namsfogden i Bergen, og er strålende fornøyd med dagens fangst. Posen han snakker om inneholdt en samling headset og noen MP3-spillere.

– Det var fire headset fra Bose, med støydempere. De koster 3000–4000 kroner nye. I tillegg var det to-tre MP3-spillere i posen. Jeg fikk alt sammen for 800 kroner, sier Brekke.

Petter Berntsen

– En pose med juggel

– Om noen kjenner noen med initialene LV, så kan dette passe. Her har vi nemlig en pose juggel som er merket med det, sier seksjonssjef hos Namsfogden, Per Øyvind Valland, fra scenen i selskapslokalene Gimle i Kong Oscars gate.

Han er hittegodsauksjonarius og har 54 ting på listen som skal selges. Noen enkeltgjenstander, flere poser med briller og klokker, samt noe Valland kaller for «forundringspakker».

– Forundringspakkene er poser eller bager med forskjellige ting. De er veldig populære. Verktøy er det også mange som vil ha, mens noen faste kjøper alt juggelet, sier han.

Gjenstandene som auksjoneres bort er ting som er samlet inn ved de ulike politistasjonene i området. Noe er gjenglemte ting, mens noe er tyvegods politiet har beslaglagt.

Petter Berntsen

– Jeg prøver å skape litt stemning

Auksjonene har vært en del av Vallands jobb siden 2012. Han har gjort det mange ganger, og bruker humor fra scenen når han presenterer tingene som skal auksjoneres bort.

– Dette er kanskje det gøyeste jeg gjør i jobben min. Og jeg prøver å skape litt stemning her, sier han.

Den første posen med juggel går til slutt for 1200 kroner. Litt senere plukker han opp en ny.

– Juggel igjen. Her er det herligheter for både menn og kvinner, sier han.

– Det riktige begrepet er vel «bijouteri», men jeg kaller det juggel, sier Valland etter auksjonen.

Petter Berntsen

Utveksler auksjonshistorier

Valland sier det er mange av de samme personene som kommer igjen hver gang han holder auksjon.

Erik Brekke er en av disse. Han oppdaget auksjonene en gang han var på jobb for NRK. Siden den gang har han vært fast inventar. Etterpå står han i munter passiar med Valland, hvor de utveksler auksjonshistorier og mimrer tilbake til spesielle objekter.

Og det er mulig å gjøre skikkelige kupp. I posene med klokker kan det ligge store verdier.

– Det hender dyre klokker blir plukket ut og solgt for seg selv, men absolutt ikke alltid, sier Valland.

Mens vi snakker om klokker er det annen kar i salen som skyter inn en historie fra siden.

– Jeg kjøpte en pose med klokker på en auksjon for 25 år siden for 800 kroner. En av klokkene var denne Baume & Mercier-klokken. Det viste seg at den var verdt 14.000 kroner, sier mannen.

Petter Berntsen

Solgte for 62.600 kroner

Utover i auksjonen presenteres stadig flere verdifulle varer fra scenen. Valland holder frem en liten pose med gullsmykker, blant annet en ring med en liten diamant i.

– Jeg skal ikke si noe om karat, men man må ha briller på for å se den, sier han.

Gullet går til slutt for 4000 kroner. Neste pose med gull går for nesten det dobbelte.

– Er det noen her som kjenner noen som heter Astrid? Da kan de gjøre et kupp her. Det er diverse gullsmykker, med navnet Astrid gravert inn, sier Valland fra scenen.

Til slutt er det en kar som får det for 7500 kroner.

– Prisene på gull- og sølvsmykker kan virke tilfeldig, men det er tydelig at det er mange her som har peiling på verdien av slikt, sier Valland.

Auksjonen onsdag var den siste i år. Totalt fikk Namsfogden inn 62.600 kroner.