Helgen lokker med sol og finvær

I helgen blir det sol og fint vær. – Det er bare å nyte, sier meteorologen. Mandag kommer drittværet.

I løpet av fredagen sprekker skydekket, og helgen blir solrik, lover meteorologen. Foto: Jannica Luoto (arkiv)

Den nest siste helgen før jul er ikke tiden for å holde seg inne og vaske. Fredag sprekker skydekket opp og lørdag blir det stort sett sol, lover vakthavende meteorolog Aslaug Skålevik Valved ved Vervarslinga på Vestlandet.

– Ja, i helgen blir det sol. Vinden kommer fra øst, og det blir rolige og fine forhold i lavlandet, sier Valved.

– Det er bare å nyte, legger hun til.

Hun mener det er en perfekt helg til å hente inn juletre fra skogen eller reise på hytten for å pynte til jul dersom julefeiringen skal skje der.

Men kommer du høyere opp i fjellet, er bildet litt annerledes. Vinden fra øst er kraftigere, opp mot stiv kuling. Det vil også komme noe snø i fjellet.

Dermed er det risiko for kolonnekjøring på fjellovergangene. Det er også moderat snøskredfare i Hardanger og Voss.

Selv om det blir opphold i ytre strøk, så kan det komme nedbør i form av sludd og snø i indre strøk. Ikke mye, men altså ikke helt nedbørsfritt.

– Det kan hende det kommer sludd eller snø i indre strøk, men det er små mengder det er snakk om. Været kommer fra øst, og da vil ikke nedbøren trekke over fjellet alle steder, sier Valved.

Den østlige vinden gjør at det vil blåse mer i fjellet, fra frisk bris til liten kuling, ifølge meteorologen.

– Lørdag minker vinden i fjellet. Dette blir en fin og kjølig helg, en vinterhelg, sier Valved.

Foto: Geir Martin Strande

Inversjon i Bergen

Helgens finvær åpner imidlertid opp for et værfenomen som ikke bare er positivt, nemlig inversjon. Lite vind og høyere temperaturer i øvre luftlag gjør at forurenset luft kan bli liggende som et lokk over byen.

– Det kommer litt an på hvor mye trafikk det blir, og vedfyringen, men det er fare for at det blir høy luftforurensning. Utsatte grupper, for eksempel astmatikere bør sjekke varselet for luftkvalitet, sier Valved.

Oppdatert info vil finnes på luftkvalitet.info.