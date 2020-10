Da ansatte ved skolen så videoen, kontaktet de politiet. Den skal ikke være tatt i skolesammenheng

– Jeg oppfatter at elevene forstår at det som har skjedd er alvorlig. De viser at de skjønner det, sier rektor.

En video som viser seksuelle handlinger begått uten samtykke skal være spredt på sosiale medier av elever på en ungdomsskole i Bergen. Politiet etterforsker saken. Foto: Bård Bøe

Publisert Publisert For mindre enn 2 timer siden

En video som viser seksuelle handlinger begått uten samtykke skal være spredt på sosiale medier av elever på en ungdomsskole i Bergen.

Ifølge opplysninger BT har fått, skal den fornærmede i videoen være en voksen person.

– Onsdag så ansatte ved skolen videoen. Saken ble anmeldt til politiet samme dag, sier rektor ved den aktuelle skolen.

– Anmeldte dere en eller flere elever?

– Vi har meldt saken, svarer rektor.

– Jeg har ingen formening om når eller hvor denne videoen er tatt opp, legger rektoren til.

Videoen er ifølge rektor ikke tatt i skolesammenheng.

Rektoren sier situasjonen er vanskelig, men at de har skole som vanlig. Det har vært snakket om betydningen av nettvett på generelt grunnlag.

– Jeg oppfatter at elevene forstår at det som har skjedd er alvorlig. De viser at de skjønner det, sier rektor.

– Gjør stor skade

Politiadvokat Celin Hauge Andersen bekrefter overfor BT at politiet har sikret seg videoen.

Hun vil ikke svare på noen av BTs spørsmål om innholdet i videoen, omstendighetene omkring den eller politiets foreløpige arbeid med saken.

– Politiet har iverksatt undersøkelser for å avklare omstendighetene rundt videoen. Av hensyn til den etterforskningen politiet nå foretar, kan jeg ikke gå inn på detaljer i saken som du etterspør, sier Hauge Andersen.

Politiadvokaten sier det er uheldig om videoen skulle være på avveie.

– Når noe først er spredt på sosiale medier er det vanskelig å stoppe videre spredning. Det er alvorlig og kan gjøre stor skade for dem som er involvert.

Kjetil Ottesen er bistandsadvokat for den fornærmede i saken. Han advarer mot å videredele videoer av straffbare handlinger. Foto: Ørjan Deisz

Bistandsadvokat i dialog med familien

Kjetil Ottesen er bistandsadvokat for den fornærmede og har vært i dialog med familien om hendelsen.

– Jeg har ikke snakket med vedkommende direkte, uten å kunne gå mer inn i detaljer om dette, men jeg har snakket med familien, sier Ottesen.

Han har ingen kommentar til omstendighetene i saken foreløpig.

– Men helt generelt vil jeg si at hvis man mottar video av straffbare handlinger, er det veldig viktig å tenke seg godt om og ikke videresende dette. Man kan havne i straffansvar og erstatningsansvar, og ikke minst er det en stor belastning for de involverte, sier Ottesen.

Dette gjør du

Rune Fimrete leder nettpatruljen i Vest politidistrikt.

– Hva gjør du hvis du mottar en video med seksualisert innhold?

– Det viktigste er at du ikke deler den videre. Det er straffbart å sende den videre, men det er også straffbart å vise den på telefonen din for andre. Send en melding til mottaker om at du ikke vil ha dette.

– Er det straffbart å ha den på telefonen?

– Ja, men så har vi jo liten kontroll over hva andre sender til oss. Derfor skal du slette videoen umiddelbart.

Rune Fimrete er fagleder i Politiets Nettpatrulje i Vest politidistrikt. Foto: Ørjan Deisz

– Skal barn si fra hvis de får ekle bilder eller videoer tilsendt?

– Vi vet at mange frykter at foreldrene kan ta fra dem telefonen hvis de forteller noe sånt. Snakk med en voksen du stoler på eller kontakt oss. Det viktigste er å slette innholdet.

De som opplever at andre deler seksualiserte bilder av dem, må si fra til tillitspersoner eller politiet, understreker Fimreite.

BT har stilt spørsmål om saken til Trine Samuelsberg. Hun er kommunaldirektør for barnehage, skole og idrett i Bergen kommune.

Hun henviser til til etatsdirektør for skole, Marius Arnasjon Bøe. Han er ikke tilgjengelig og henviser til kommunikasjonsrådgiver Toril Berle Schalck.

«Saken er under politietterforskning og vi kan ikke kommentere noe utover det», skriver hun i en SMS til BT.

Publisert Publisert: 23. oktober 2020 21:46 Oppdatert: 23. oktober 2020 22:54