Tester rullepark i Marken

– Her skal rulleparken stå i to måneder før den rulles videre, sier prosjektleder for Barnas byrom, Alexandra Altermark.

Her i Marken, like ved Jernbanestasjonen, ligger den nye testrulleparken. Foto: Bård Bøe

På plassen utenfor gamle kunsthøgskolen i Marken, er det de siste dagene montert en rullepark. Der unge og voksne kan leke sammen og teste sine sykkelferdigheter.

Rulleparken i Marken skal stå der i to måneder, før den blir flyttet til et annet sted i kommunen.

– Vi skal teste ut flere midlertidige lekeplasser i sentrum, før vi bygger en stor ny lekeplass, sier prosjektleder for Barnas byrom, Alexandra Altermark. Foto: Bård Bøe

Lekeplass i Byparken

Midt i november skal det settes opp en annen testlekeplass i det søndre hjørnet av Byparken.

– Der blir det blant annet miniboccia bane for boccia og klinkekuler, balansebenk og byggeklosser. Til våren blir det også vannleker knyttet til fontenen, sier prosjektleder for Barnas byrom, Alexandra Altermark.

Lekeplassen i Byparken skal stå der ett år.

– Det er viktig at vi skaper rom for lek for barn i sentrumskjernen, sier byråd for klima, miljø og byutvikling Eline Aresdatter Haakestad. Foto: Bård Bøe

Den store lekeplassen

– Vi både ønsker og trenger flere lekeplasser i sentrum av Bergen. Vi planlegger å bygge en større lekeplass, og vil derfor teste ut ulike aktiviteter på flere plasser i byen, sier byråd for klima, miljø og byutvikling Eline Aresdatter Haakestad.

– Hvor kommer den nye store lekeplassen?

– Det er ikke avklart og det er det politikerne som skal avgjøre. I fagnotatet om saken er det flere forslag. Det ene er på Nordre Tollbod kai på Nordnes, Nøstetorget og det er flere forslag i Rådhuskvartalet, sier Alexandra Altermark.

Verken Altermark eller Haakestad kan si noe om når den nye store lekeplassen i sentrum vil stå klar, men antyder om en tre års tid.

Skilt på gjerdet ved rulleparken i Marken. Foto: Pål Engesæter

Vil ha innspill

På testlekeplassene er det satt opp tellere som registrerer hvor mange som bruker lekeplassene. De har stått der en stund, slik at en kan registrere økningen i aktivitet.

– Det gir oss et bedre grunnlag for å vurdere hvor populære tiltakene er, sier Altermark.

De ønsker også innspill fra brukere slik at lekeplassene blir best mulig. Her kan folk skrive hva de synes er viktig for en ny stor lekeplass i sentrum. Derfor har det satt opp skilt med nettadresse og Qr-kode, slik at det kan gjøres enkelt på nett og mobil.

Skisse over rulleparken i Marken. Foto: TAG AS

Skisse over testlekeplassen i Byparken. Foto: TAG AS