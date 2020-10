– Vi levde i en skabb-boble der alt handlet om å hindre smitte

Familien på seks brukte seks måneder og titusenvis av kroner på å bli kvitt skabben.

Smilene er tilbake i storfamilien i Alversund. Camilla Danielsen og Espen Kjenes med barna William, Sofie, Sebastian og Adrian. Foto: Tor Høvik

– Det eneste jeg husker fra tiden mellom oktober og mai er skabben. Vi har hatt jul, nyttår, fine bursdager, korona og en fødsel, men alt det er borte.

Camilla Danielsen gyser fortsatt med tanke på månedene hun og resten av familien kjempet mot den smittsomme hudmidden.

– Det tok oss seks måneder og kostet 70.000 kroner, oppsummerer hun.

– Enormt mye skabb

Skabb er sterkt økende. Tall fra Legemiddelverket viser at bruken av legemidler mot skabb økte kraftig høsten 2019 og nådde en foreløpig topp i januar 2020.

– Vi ser enormt mye skabb, sier overlege Emilia Signe Hugdahl ved Haukeland universitetssjukehus og Bryggen Hudlegesenter.

Til nå i år hatt sykehuset fått henvist 208 pasienter med skabb. Det er like mange som i hele fjor og dobbelt så mange som i 2018.

Bare en liten andel plages så lenge at de blir henvist til hudspesialister.

Fakta Mer om skabb Skabb er en midd som legger egg i ganger den graver i det øverste hudlaget.

Viktigste symptom er kløe. Gangene blir røde streker i huden. Skabbmidden måler 0,3 til 0,5 mm og kan påvises i mikroskop.

Skabb kan smitte ved direkte hudkontakt, ved seksuell kontakt og i enkelte tilfeller via tekstiler.

Behandling er i første omgang reseptfri krem med virkestoffet permetrin og sanering av tekstiler. Er ikke krem tilstrekkelig, kan lege skrive ut tabletter med ivermektin. Les mer om fremgangsmåte her.

I januar 2020 ble det solgt 11.000 pakninger av permetrin i Norge. Det var nesten tre ganger så mange som i februar 2019.

Samme måned ble det solgt 2200 pakninger av ivermektin, opp fra 300 i februar 2019.

– Ikke dårlig hygiene

Hugdahl har to forklaringer til at skabben sprer om seg. Den ene er skammen.

– Det er en myte at skabb skyldes dårlig hygiene, slår Hugdahl fast og legger til:

– Skabben spres ved alle former for hudkontakt, også seksuell kontakt. Det kan være medvirkende til at mange synes det er skambelagt å bli smittet og kanskje ikke informerer sine nærkontakter.

Den andre årsaken er prisen på behandlingen. Hugdahl sier at hudlegene har varslet helsemyndighetene om at noe med gjøres med utgiftene til behandling.

– Et smittetilfelle inn i en familie kan fort koste 20.000–30.000 kroner. Det er mye penger, sier Hugdahl.



Kostbare kremer

For firebarnsfamilien i Alversund startet skabbhistorien for et år siden. De delte erfaringen først i Avisa Nordhordland.

Eldstegutten og faren fikk konstatert smitte i oktober 2019. Da måtte hele husstanden behandles med en kostbar krem.

Slik så leggen til Espen Kjenes ut da skabben herjet. Skabbmidden legger egg i ganger i huden. Gangene kan ses som tynne røde streker. Foto: Privat

Men skabben lot seg ikke knekke av kremen. Behandlingen måtte gjentas. De to med påvist smitte fikk i tillegg skrevet ut tabletter.

Kløen var så intens at faren og eldstesønnen klorte seg til blods nattetid. De har fortsatt arr etter skabbens herjinger.

– Det var som vi levde i en skabb-boble, der alt handlet om å hindre smitten i å spre seg. Jeg skiftet håndklær på badet hver gang noen hadde brukt det og gikk der med støvsugeren for å fjerne alt av hudavfall på gulvet, forteller Danielsen.

For hver behandling måtte alt av tekstiler saneres, det vil si vaskes på 60 grader, fryses eller settes vekk i plast i en uke.

Ungene måtte få ekstra sett med regntøy og støvler.

– Vi måtte dessuten handle mer sengetøy. Hvem har sengetøy til å skifte på fem senger to ganger på en helg?

Foreldrene kjøpte også ny overmadrass, mens barna fikk noen netter på feltseng, mens madrassene deres ble sanert.

Ikke kvitt likevel

Danielsen var på det tidspunkt høygravid og satset på at familien skulle være kvitt skabben før minstejenten kom til verden.

Bare noen uker etter fødselen var skabbmidden tilbake. Denne gang var også hun og de to yngste guttene smittet.

– Jeg hadde fortrengt kløen i ukevis før jeg innså at vi ikke var kvitt den.

Da var det på’n igjen med krem, tabletter og sanering av tekstiler.

– Vi er friske nå, men jeg tør ikke tenke på at vi kan bli smittet igjen, sier hun.

Huden var preget av både skabbangrepet og kremen som skulle ta knekken på den. Foto: Privat

Stor regning

Danielsen sier skabb-angrepet har kostet dem 70.000 kroner.

Krem-behandling alene summeres til over 20.000 kroner. I tillegg kommer reseptbelagte tabletter til 12.000 for én kur for hele familien. De måtte gjennom to.

Så var det utgifter til hudlege på privatklinikk, allergimedisiner og kortisonkremer for ødelagt hud. Pluss sengetøy, puter, madrasser, ekstra regntøy og støvler til tre gutter.

Vil bryte tabuen

På et tidspunkt bestemte Danielsen seg for å fortrenge skamfølelsen og informere tydelig om smittefaren.

– Jeg mener det er viktig at folk er bevisst at smitten finnes i nærmiljøet.

– Hvordan reagerer folk da?

– Jeg merker at mange senker stemmen når de skal snakke om skabb. Intervjuet med meg fra lokalavisen delte jeg på Facebook, men fikk overraskende få kommentarer. Mange har sendt meg meldinger direkte, men vil tydeligvis ikke være åpne om egne erfaringer, sier hun.

Forrige helg fortalte kjendisene fra «Funkyfam»-familien til TV2.no at de siden mars har kjempet for å bli kvitt skabb.

– Jeg gleder meg over alle tegn til at tabuet brytes, sier Danielsen.

Etterlyser kampanjer

Overlege Emilia Signe Hugdahl etterlyser informasjonskampanjer om skabb, på samme måte som helsemyndighetene har årlige kampanjer om hodelus.

– At helsemyndighetene snakker åpent om skabben, kan ta vekk stigma. Det vil dessuten gjøre folk mer bevisst, sier hun.

Pasienter som kommer på Haukeland og får påvist skabb, blir grundig informert av sykepleier om hvordan behandling og sanering skal gjennomføres.

– Jeg tror denne informasjonen er grunnen til at vi i spesialisthelsetjenesten har høyere suksessrate enn mange fastleger, sier hun.

– Ser dere tegn til at skabben blir resistent, at behandlingen rett og slett ikke virker?

– Ikke resistens, men vi ser at skabben tåler krembehandlingen bedre. Før var rådet å la kremen virke i åtte timer. Nå er rådet å gi den 18 timer.

Mulig blå-resept

Nå kan det skje noe med prisen på skabb-behandling. Legemiddelverket vurderer å innføre blå resept for skabb-tabletter. Da tar staten storparten av regningen.

– Her regner vi med å sluttføre vurderingen i løpet av kort tid, sier medisinsk direktør Steinar Madsen.

Madsen sier Legemiddelverket har vært klar over de høye prisene på skabb-medisiner.

Den reseptfrie salven er ikke underlagt prisregulering. Det har heller ikke tablettene vært, fordi de har manglet godkjenning i Norge. Nå har en variant av ivermektin-tabletter fått dette og situasjonen er en annen, påpeker han.