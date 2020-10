Nå kommer høstværet

Fredagsværet blir fint, men fra søndag skal det bøtte ned over Vestlandet.

Publisert Publisert For mindre enn 1 time siden

Foto: Meteorologisk institutt

– Høsten er her, slår vakthavende meteorolog Steinar Skare ved Vervarslinga på Vestlandet fast.

Et blikk på langtidsvarselet viser regn så langt øyet kan se – med et hederlig unntak for i dag torsdag og fredag. Fredag titter selveste solen frem.

– Fredagen starter med fint vær. Kanskje litt tåke på morgenen, men perioder med sol utover morgenen og formiddagen, og kanskje til og med om ettermiddagen, sier Skare.

Regn og vind og høst

Men så er det slutt. Natt til søndag setter regnet inn, og det ser ikke ut til å stoppe med det første. Hele neste uke er det varslet regn.

– Søndagen ser ut til å gå med til nedbør, først sammenhengende og så regnbyger. Det blir perioder med regn stor sett hele neste uke, sier Skare.

Til helgen skal det blåse opp i kuling fra sør, særlig i kystområdene og på fjellet. Hvor mye vind som kommer utover i uken, er foreløpig mer usikkert.

Milde temperaturer

Men har meteorologen noen trøst den første uken med vintertid?

– Temperaturmessig er det jo mildt. I Bergen skal det ligge mellom syv og tolv grader fra lørdag og utover, sier Skare.

Og så er det fredagen, da, med sol.

– Vi må ta med de lyspunktene som er, sier han.