Treningssentrene i Bergen får åpne dørene igjen

Treningssentre kan åpne med strenge restriksjoner, skriver byrådet i en pressemelding.

Alle treningssentre i Bergen måtte stenge i helgen, etter en uoversiktlig smittesituasjon. Foto: Tor Høvik (ARKIV)

Onsdag ettermiddag avgjorde Bergen kommune at byens treningssentre får åpne.

Alle treningssentre i kommunen ble stengt fra søndag morgen, forrige uke. Det skjedde etter at flere medlemmer ved Crossfit bryggen fikk påvist koronasmitte.

Steningen har ført til reaksjoner fra treningssenterbransjen, som har stilt seg uforsående til kommunens beskrivelse av smittesituasjonen.

Helsebyråd Beate Husa. Foto: Eirik Brekke (ARKIV)

Ikke bekreftet spredning på flere sentre

Tirsdag skrev BT at Bergen kommune blant annet begrunnet nedstengingen med at det var et «effektivt tiltak ettersom smittesporing nå avdekker smittespredning på flere treningssentre».

Kommunen opplyste imidlertid at det ikke er bekreftet smittespredning på flere enn det aktuelle treningssenteret på bryggen.

– Setningen det refereres til burde vært nyansert i saken, og det burde heller stått at smittesporingen avdekker mulig smittespredning til flere treningssentre. Vi har sterke indikasjoner på at det har forekommet smitteoverføring på treningssenter, utover det kjente utbruddet på Crossfit Bryggen, men det er i et begrenset antall, skrev helsebyråd Beate Husa i en e-post til BT tirsdag kveld.