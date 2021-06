– Brannvesenet blir til eksplosjonsfaren er over

Politiets skarpskytter skjøt mot flaskene.

Her har politiets skarpskytter skutt mot gassflaskene som brenner. Foto: Fred Ivar Utsi Klemetsen

Publisert Publisert I går 17:01

Nødmeldingen kom lørdag klokken 16.08 fra kapteinen på skipet MS «North Sea Giant», som lå til kai ved Ågotnes-basen.

Da brant det i en korg med gassflasker som står på kaien ved basen.

– Totalt er 43 personer evakuert fra båten, men 27 er igjen. Eksplosjonsfaren vedvarer fortsatt, sier vaktleder Krister Schei ved 110-sentralen.

Politiet avsluttet på stedet klokken 20. Brannvesenet blir igjen fram til faren er over. Samtidig varsler politiet at de oppretter en sak.

Politiets skarpskytter tok oppstilling litt etter klokken 18 lørdag. Foto: Fred Ivar Utsi Klemetsen

– Brenner trolig ut natten

Brannen skapte en eksplosjonsfare, og det ble opprettet en sikkerhetssone på 300 meter rundt basen på Ågotnes.

Etter midnatt sier vaktlederen at situasjonen er uendret. De 27 befinner seg på skipet og der vil de trolig forbli fram til morgenkvisten.

Disse kunne ikke bli evakuert fordi de da vil komme for nær stedet med eksplosjonsfare.

– Vi regner med at det vil fortsette å brenne frem til morgenkvisten, sier Schei.

Industrivernet har ansvaret for å passe på sikkerhetssonen mens brannfolk vil tilbringe natten på stedet.

Politiets skarpskytter skjøt hull i seks av de 16 flaskene. Foto: Fred Ivar Utsi Klemetsen

Skjøt på gassflaskene

Politiet besluttet å skyte mot flaskene for å lette på trykket så brannen skal brenne ut raskere. Skarpskytteren skjøt hull i seks flasker. Totalt var det 16 flasker på stedet.

– Det vurderes om det er behov for å skyte flere, det skal være flere flasker som er seriekoblet, sa operasjonsleder Eivind Hellesund.

Nødmeldingen kom fra kapteinen på skipet MS «North Sea Giant», som lå til kai ved Ågotnes-basen, om at det brenner i en korg med gassflasker som står på kaien ved basen.

Politiet opplyser at ingen er meldt skadet og at ingen bolighus er evakuert.

fullskjerm neste 1 av 5 Foto: Fred Ivar Utsi Klemetsen

Acetylen, også kalt etyn, er en fargeløs gass som har et stort bruksområde, blant annet i industrien.

I nærheten av gassflaskene sto det også flasker med oksygen.

– Oksygenflaskene i nærheten er pr. nå ikke urovekkende varme eller i brann. Situasjonen på stedet og videre aksjon vurderes fortløpende, skrev politiets operasjonsleder Eivind Hellesund klokken 18.13.

I 20-tiden begynte mannskapene på stedet å pakke sammen. Foto: Fred Ivar Utsi Klemetsen

Utfordrende vindforhold

Brannvesenet vurderte også å rygge en tankvogn med vannkanon tett inn til brannstedet for å kjøle ned flaskene, men valgte å avslutte den operasjonen. Årsaken er at det var for risikabelt.

Brannvesenet sendte imidlertid ut brannbåten «Sjøbrand» fra Bergen.

Vindforholdene skapte også en utfordrende situasjon.

Han sier den største faren for en større eksplosjon er knyttet til varmepåvirkningen fra branntilløpet.

Øyvind Atle Langedal, daglig leder ved CCB-basen, sier at flaskene på kaien brukes i forbindelse med sveisearbeid som pågår på skipet «North Sea Giant», som ligger til kai der.

– Hvorfor det har tatt fyr, kan jeg ikke svare på, sier Langedal i 17.40-tiden.