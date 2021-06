Brann i gassflasker – eksplosjonsfare på Ågotnes

Brannvesenet har ikke kontroll på situasjonen.

Her har politiets skarpskytter skutt mot gassflaskene som brenner. Foto: Fred Ivar Utsi Klemetsen

Brannvesenet og politiet har rykket ut til Ågotnes i Øygarden kommune.

– Det er brann i flere acetylenflasker, opplyser 110-sentralen.

Det er eksplosjonsfare, og det er opprettet en sikkerhetssone på 300 meter rundt basen på Ågotnes.

– Vi har ikke kontroll på situasjonen i øyeblikket, sier vaktleder Ole Jakob Hartvigsen til BT klokken 18.23.

Han forteller at det nå er droner som tar bilder fra brannstedet. Bildene viser at det brenner i de fleste av ventilene på flaskene, ifølge Hartvigsen.

Politiets skarpskytter tok oppstilling litt etter klokken 18 lørdag. Foto: Fred Ivar Utsi Klemetsen

Skjøt på gassflaskene

Klokken 18.26 er det bestemt at flaskene skal skytes hull i av politiets skarpskytter.

Klokken 18.58 har politiets skarpskytter begynt å skyte mot flaskene. Totalt er det 16 flasker og det vil ta tid å bli ferdig på grunn av vurderinger på sikt og vinkel. I tillegg må det tas brannfaglige vurderinger på temperatur, vindretning og utflamming, skriver politiet på Twitter.

Hensikten med skytingen er å få ned trykk så brannen skal brenne ut raskere, melder operasjonssentralen i Vest politidistrikt.

I nærheten av gassflaskene som brenner, står det også flasker med oksygen.

– Oksygenflaskene i nærheten er pr. nå ikke urovekkende varme eller i brann. Situasjonen på stedet og videre aksjon vurderes fortløpende, skrev politiets operasjonsleder Eivind Hellesund klokken 18.13.

Det planlegges nå for å skyte hull i gassflaskene, melder politiet i 18.30-tiden. Foto: Fred Ivar Utsi Klemetsen

Ingen skadet

Politiet opplyser at ingen er meldt skadet og at ingen bolighus er evakuert.

– Mannskap på en båt holdes om bord og personell i en brakkerigg er det kontroll på. Det er ikke fare for allmennheten, brannen er på inngjerdet industriområde, skriver operasjonsleder Hellesund.

Brannmannskaper på plass på Ågotnes. Det er opprettet en sikkerhetssone på 300 meter rundt gassflaskene som kan eksplodere.

Utfordrende vindforhold

Brannvesenet vurderte i 17.30-tiden å rygge en tankvogn med vannkanon tett inn til brannstedet for å kjøle ned flaskene, men har avsluttet den operasjonen. Årsaken er at det var for risikabelt, ifølge vaktkommandøren.

Vindforholdene skaper også en utfordrende situasjon.

Vest politidistrikt opplyser at flere enheter er på stedet. Brannvesenet har også sendt ut brannbåten «Sjøbrand» fra Bergen.

Politiet har også skarpskytter på stedet.

– Vi tar alle forholdsregler. Skarpskytterne kan eventuelt skyte hull i gassflaskene for å trykkavlaste flaskene, sier Hartvigsen.

Han sier den største faren for en større eksplosjon er knyttet til varmepåvirkningen fra branntilløpet.

Brannvesenets drone gjøres klar. Foto: Fred Ivar Utsi Klemetsen

Kan ikke evakueres

Hartvigsen opplyser at gassflaskene inneholder acetylen. I nærheten står også det også flasker med oksygen. Acetylen, også kalt etyn, er en fargeløs gass som har et stort bruksområde, blant annet i industrien.

– Vi fikk klokken 16.08 melding fra kapteinen på skipet MS «North Sea Giant», som ligger til kai ved Ågotnes-basen, om at det brenner i en korg med gassflasker som står på kaien ved basen, sier vaktkommandør Ole Jakob Hartvigsen ved 110-sentralen til BT.

– Vi har rykket ut fra Øygarden brannvesen og Laksevåg brannstasjon, som er våre spesialister på farlig gods, sier Hartvigsen.

Mannskapene på offshorefartøyet MS «North Sea Giant» kan ikke bli evakuert fordi de da vil komme for nær stedet med eksplosjonsfare.

Alle nødetater er på stedet, melder politiet. Foto: Fred Ivar Utsi Klemetsen

– Brukes til sveisearbeid

Øyvind Atle Langedal, daglig leder ved CCB-basen, sier at flaskene på kaien brukes i forbindelse med sveisearbeid som pågår på skipet «North Sea Giant», som ligger til kai der.

– Hvorfor det har tatt fyr, kan jeg ikke svare på, sier Langedal i 17.40-tiden.

Han har nettopp snakket med havnevakten på CCB, og forteller at de opplever at det er kontroll på situasjonen. Han understreker at han ikke kan uttale seg om eksplosjonsfaren, og utdyper:

– Våre folk på basen er evakuert. Slik jeg forstår det, står gassflaskene i relativt lang avstand fra bygningsmasse og andre potensielle objekter som kan brenne, i den grad det skulle bli en eksplosjon.

Meldingen om brannen kom klokken 16.25 lørdag.

– Meldt om brann i gassflasker på Ågotnes kai. Det er ikke meldt kontroll på brannen. Det er godt med ressurser i området. Politiet har ikke kapasitet til å svare media pr. nå, opplyste operasjonssentralen i Vest politidistrikt.