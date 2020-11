Følg uværet direkte

Bil har kjørt seg fast i flomvann i Åsane

En bil har kjørt seg fast i flomvann i Hjortlandsveien i Åsane, opplyser operasjonsleder Eivind Hellesund i Vest politidistrikt.

– Bilen kommer seg ikke videre, sier operasjonslederen.

Han sier at det foreløpig ikke er fare for liv og helse, men at trykket på telefonen har økt både hos politiet, Vegtrafikksentralen og hos kommunen.