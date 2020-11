Podkast: Korona, fritt skolevalg og en pikant teori

Koronakrangelen fortsetter, det blir fritt skolevalg, og er BT en lokalavis? I tillegg har Jens en teori om stedsnavn i Bergen.

Foto: Alice Bratshaug

Publisert Nå nettopp

Den siste uken har byrådsleder Roger Valhammer vært i hardt vær. Hadde han egentlig smittefaglig støtte i å pålegge Bergen de strengeste restriksjonene nå i høst?

Det er forskjell på at FHI ikke har gått aktivt imot rådet ditt, og at du har fått støtte for det, som Jens Kihl påpeker.

NRK har også kalt BT for en lokalavis på Dagsrevyen, for deretter å rette det til en «stor regionavis» senere i sendingen. Hva er egentlig BT?

– Jeg har ikke et bevisst forhold til hvorvidt BT er en lokal avis – det er bare «avisen», sier Anne Rokkan med sitt bergenske verdenssyn.

Og hva betyr det egentlig når regjeringen, med Venstre i spissen, påtvinger fylkeskommunene en form for fritt skolevalg?

Den såkalte nærskolemodellen skrotes dersom disse får det som de vil, til tross for at en haug med fylker ønsker å beholde den.

– Dersom det var omvendt, og en Ap-regjering hadde forbudt fritt skolevalg, hadde det vært det samme ramaskriket. Ingen liker at staten overprøver de, sier Morten Myksvoll.

Sist, men ikke minst, er ukens «Å Vestland» av den mer pikante sorten. Jens har nemlig en teori om sammenhengen mellom bergenske stedsnavn og intime kroppsdeler.

Festplassen, Blautdalen, Røytepøyla, Paradis ...

Lytting på eget ansvar.