Podkast: Det er duka for tidenes duell. Iran-Per mot Kjetting-Jan.

Høyr den ferske episoden av «Nokon må gå».

Gerd Tjeldflåt, Morten Myksvoll og Jens Kihl i podkasten «Nokon må gå». Foto: Alice Bratshaug (Arkiv)

Publisert Nå nettopp

Kven skulle tru at det var partiet Liberalistane som skulle dra opp kjendisfaktoren før årets stortingsval? Torsdag skal dei velja sin førstekandidat, og striden står mellom tidlegare Frp-topp Per Sandberg og Jan Vindenes, betre kjent som «Kjetting-Jan».

Kan dei faktisk skape problem for Frp her i vest?

Og kvifor ser det ut til at alt går dårleg for Arbeidarpartiet for tida?

Dette, og meir, får du i vekas episode av podkasten «Nokon må gå» med kommentatorane Jens Kihl, Gerd Margrete Tjeldflåt og Morten Myksvoll.

