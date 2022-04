Havørna brakk venga i møte med vindturbin. No bur den hos Magne.

Forskar er bekymra for korleis vindkraftanlegg langs kysten påverkar havørnbestanden.

Den skadde havørna blei først observert av turgåarar på Lutelandet, ytst i Fjaler, førre helg.

Lutelandet Energipark er eit av dei nyaste vindkraftanlegga i Noreg. Sidan nyttår har ni vindturbinar rotert her i havgapet, der havørna held til.

Både Aud Haugstad, som bur i området, og hytteeigar Asgeir Hope la merke at noko ikkje stemde med den velvaksne ørna, som sat heilt i ro på ein stein.

Den vaksne hannørna kunne ikkje flyge med knekt venge.

Klarte ikkje flyge

Då den løfta seg for å flyge, fekk den ikkje høgde.

– Eg såg med ein gong at det var noko gale med den høgre venga, då kroppen dreidde mot den sida, seier Aud Haugstad.

Ho ville skaffe hjelp til ørna og kontakta både Fuglehjelpen og Fjaler kommune, men ingen kunne kome og hjelpe. Det gjorde derimot Magne Sleire, som tidlegare har jobba som rovdyrkontakt i Hordaland og Sogn og Fjordane.

Magne Sleire bruker fritida på å redde havørner.

– Drapsmaskin

Dagen etter kom han køyrande frå Masfjorden og saman med Asgeir Hope spora han opp ørna og fekk fanga den. Hope dokumenterte det heile.

Sleire konstaterte at høgre venge var knekt. Ørna var svekka, men prøvde likevel å bite frå seg. No har han den i pensjon heime i gardsbygningen i Masfjorden.

– Vindturbinane er ei stor tragedie for heile ørnebestanden. Dei vil vere som drapsmaskiner på ei lita øy som Lutelandet, seier Sleire, som er filmskapar og vindkraftmotstandar.

– Ein bør vite kva ein held på med før ein handterer havørn, seier Magne Sleire. Foto: Asgeir Hope Det er klørne, ikkje nebbet, som er mest farleg, fortel Sleire. Foto: Asgeir Hope

Fann død havørn

Fredag blei ørna tilsett av dyrlege, som meiner brotet vil gro i løpet av to–tre veker. Då vil Sleire sleppe den fri.

Han er uroleg for at ørna flyr rett tilbake til Lutelandet og blir tatt av vindturbin igjen.

– Det er dessverre dårlege utsikter, seier Sleire.

Han fortel at det vart funne ei død havørn i same område for nokre veker sidan, der begge beina var knust og halen kutta av.

Stig Svalheim, dagleg leiar i Lutelandet Energipark, stadfestar dette dødsfallet, men seier det er det einaste dei kjenner til.

– Dersom ein oppdagar skadd fugl, er det viktig at ein tek kontakt med viltnemnda i kommunen, som er rette instans, seier han.

120 døde havørn på eitt anlegg

BT har spurt Torgeir Nygård kor stort problemet med skadde og drepne havørner som følgje av vindkraftanlegg er. Han er seniorforskar og ørneekspert ved Norsk institutt for naturforsking (NINA).

Norske vindkraftanlegg er ikkje forplikta til å registrere fugledød, men sidan 2006 har forskarar undersøkt omfanget ved Smøla vindkraftanlegg i Møre og Romsdal.

– Vi har plukka opp 120 havørner som er slått i hel av turbinane. Sjølv om bestanden er livskraftig, så er det eit vesentleg inngrep, seier Nygård.

I tillegg kjem skadde ørner. Forskaren meiner staten burde krevje at vindkraftanlegga gjer jamlege søk med ettersøkshund for å finne kadaver og registrere omfanget.

Sleire er uroleg for at ørna flyr rett tilbake til Lutelandet og blir tatt av vindturbin igjen. Foto: Privat Havørna var utsvolten då den kom til Masfjorden. No har den ete ein laks på to kilo. Foto: Privat

– Grunn til bekymring

– Den samla effekten av all vindkraftutbygginga langs norskekysten gjer at det er grunn til bekymring for nedgang i bestanden, seier han.

Det er lite som tyder på at fuglane kan lære å styre unna vindturbinane. Talet på døde havørner på Smøla har ikkje gått ned over tid.

For å hindre at fuglar dør i møte med vindturbin, har forskarane måla turbinblad svarte, og samanlikna. Svartmålinga viste seg å redusere fugledød med 70 prosent på havørn.

– Det burde vore eit krav, seier forskaren.

Det er Noregs vassdrags- og energidirektorat (NVE) som set konsesjonsvilkår og kan krevje at vindkraftverk skal ha svart turbinblad eller innføre andre tiltak. NVE har tidlegare uttalt til NRK at det krev ei grundig utgreiing.

Skal bruke hundar i fuglesøk

Svalheim i Lutelandet Energipark seier dei frå august skal gå i gang med eit toårig program for å systematisk kartleggje omfanget av fugledød. Då skal dei bruke hundar for å jamleg saumfare området.

– At fuglar kolliderer med turbin er ein kjent, negativ konsekvens av produksjon av fornybar kraft. Konsesjonsmyndigheitene har dette med i sine vurderingar, understrekar han.

– Er det aktuelt med svarte vindturbinblad for å redusere omfanget?

– Vi har ikkje fått innspel frå NVE om det. Det vil også gjere vindturbinane meir synlege for folk, så det blir ein diskusjon, seier han.