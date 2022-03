Over 100.000 nordmenn har samme diagnose: – Dette berører så mange sider av livet

– Før var mye skam rundt det å få demens. Nå er det større forståelse for at dette kan ramme hvem som helst, sier seksjonsoverlege Paal Naalsund.

Publisert Publisert For mindre enn 20 minutter siden

– Det er jeg som har overtatt mange av de praktiske og logiske oppgavene i hjemmet, sier Brita Hekland. Ektemannen Bjarne Hekland fikk for to år siden en demensdiagnose.

I Fyllingsdalen er det krig på TV. Fremfor skjermen sitter Bjarne Hekland (83) og sønnen Bård.

De to er engasjert i det som skjer i Ukraina. 83-åringen, som for to år siden fikk diagnosen demens, forstår godt hva som skjer og kan navnet på flere av aktørene.

Men spør du den pensjonerte farmasøyten hvor gammel han er, nøler han:

– Ja, la meg nå se. 3 ... ja, 53 år!

Sønnen ler: – Legger du til 30, så har du helt rett.

Han tilføyer:

– Slik arter sykdommen seg for far. Noen dager og på noen områder er han helt på høyden. Tall har han problemer med.

Fornye førerkortet

Høsten 2020 fikk Bjarne Hekland innkalling til time på Haraldsplass Diakonale Sykehus.

I forkant hadde han vært hos fastlegen for å fornye førerkortet. Fastlegen kjente seg usikker og henviste ham til geriatrisk seksjon på Haraldsplass.

Hans kone Brita ble med til konsultasjonen på sykehuset. Noen timer etter gikk de to derfra med diagnosen i hånden.

Bård Hekland følger nyhetsbildet og diskuterer gjerne situasjonen i Ukraina, men kan være usikker på hvor gammel han er.

Hekland hadde demens, i likhet med over 100.000 andre nordmenn.

Om 30 år er antallet med demens trolig doblet. Demens er i ferd med å bli vår største helseutfordring. Befolkningen eldes, og med økende alder øker risikoen for å få sykdommen.

På Haraldsplass settes det cirka 350 demensdiagnoser årlig.

Fakta Demens Demens er et syndrom som følge av flere hjernesykdommer eller skader i hjernen.

Den vanligste formen er Alzheimer. Så følger Parkinson-relatert demens og demens ved Lewy-legemer. Mer sjelden er frontotemporal demens (FTD).

Felles for sykdommene er at ulike former for plakk hoper seg opp i hjernen. Plakket er proteiner som hjernen ikke klarer å bryte ned og skille ut.

Vaskulær demens kommer av hjerneslag og ikke plakk. Noen flere nevrologiske sykdommer kan gi demens.

Risikoen øker med alder. Blant de over 90 år har 50 prosent en form for demens.

Bergen kommune har samlet informasjon her. Les mer

Nesten to timer er avsatt til en slik demens-undersøkelse. Mens pasienten tester hukommelse, tallforståelse og andre mentale evner, får pårørende kartlagt sin situasjon og fyller ut bildet av pasienten. På tampen blir det en felles samtale.

I forkant er det tatt MR- eller CT-bilder av hjernen. I noen tilfeller trengs det flere undersøkelser for å fastslå en sikker diagnose. Men for flertallet er svaret klart etter denne første konsultasjonen, ifølge seksjonsoverlege Paal Naalsund.

– Vær åpen

Det fins ikke medisiner som kan stanse demensen, bare bremse symptomene noen år.

Naalsund mener likevel det er verdifullt å få en diagnose, både med tanke på medisinsk oppfølging og i møte med omgivelsene.

Ikke minst er diagnosen et verktøy for åpenhet, noe Naalsund oppfordrer alle pasienter til.

– Før var mye skam rundt det å få demens. Nå er det større forståelse for at dette kan ramme hvem som helst.

– De spør om alt

Året etter var familien Hekland tilbake på Haraldsplass. Denne gang som deltakere på to kurs. Ett for pårørende og ett for pasienter.

Kursene opplevde de som veldig nyttige, både informasjonen fra fagfolkene og det å høre erfaringene til andre pårørende.

– Det er bra at pårørendekurset er åpent for flere enn ektefellen, sier sønnen.

– Demens er en sykdom som også berører voksne barn og andre i nær familie.

Haraldsplass har kurs to ganger årlig. Også Bergen kommune og Olaviken alderspsykiatriske sykehus har tilbud om demens-kurs.

Seksjonsoverlege Paal Naalsund råder pårørende og pasienter til å være opptatt av gode opplevelser sammen. – Utviklingen går gradvis og det er mulig å leve rimelig godt med demens i flere år.

Naalsund underviser på slike kurs.

– Hvilke spørsmål får du fra pårørende og pasienter?

– De spør om alt, fra sykdomsutvikling til praktiske forhold rundt økonomi og førerkort. Sistnevnte er et svært følsomt tema, sier han og legger til:

– Demens er sykdom i hjernen og hjernen er mennesket. Derfor er demens annerledes enn sykdom i andre organer. Pasienten selv har begrenset innsikt i egen diagnose. For pårørende er det vanskelig å oppleve at en man er glad i forandrer seg og mister ferdigheter.

– Livet har fortsatt mye å by på

Naalsund har lange lister med gode råd til pårørende. De viktigste er kanskje de disse, sier han:

– Ha respekt for mennesket som har fått demens og ikke reduser ham eller henne til en pasient. Vær tålmodig og bær over med gjentakelsene. Den som er syk vil uansett ikke forstår hvorfor andre blir sint og irritert.

– Så gjelder det å ta vare på seg selv. Be om hjelp i tide. Og husk på at livet fortsatt har mye å by på i form av positive opplevelser sammen. Utviklingen går gradvis og det er mulig å leve rimelig godt med demens i flere år.

– Det er så mange og til dels overlappende ulike instanser å forholde seg til, sier Bård Hekland.

Brita Hekland har tatt vare på kursmaterialet og tar det frem når nye spørsmål oppstår:

– Fagfolkene var flinke til å forklare, men dette berører så mange sider av livet.

Hekland tok raskt kontakt med kommunen og vurderingsteamet på besøk. Representanten derfra orienterte om mulige tilbud.

I slutten av mars begynner han på dagsenter én dag i uken. Da har han stått på venteliste i to måneder.

Elin Wathne, direktør for vurdering og rehabilitering i Bergen kommune, skriver til BT at det er venteliste for dagsenter i alle bydeler.

Bård Hekland er farmasøyt og har gode minner fra årene han jobbet på apotek på Sotra.

– Søk hjelp tidlig

Bård Hekland sier det er vanskelig å holde oversikt over hvem som gjør hva og hvor det er hjelp å få.

– Det er så mange og til dels overlappende ulike instanser å forholde seg til, sier han.

Wathne skriver at kommunen har demenskoordinator tilgjengelig for de som ikke mottar tjenester. Får de hjemmetjenester eller bruker dagsenter, får gjerne kontaktpersonen der rollen som koordinator

Brita Hekland har følgende råd til andre familier som rammes av demens:

– Søk kontakt med hjelpeinstanser tidlig. Alle ønsker å klare seg selv, men på et tidspunkt trenger familien avlastning.

– Det gjelder å bruke både hode og kropp, sier Bjarne Hekland som daglig er på tur ut fra Vassteigen i Fyllingsdalen.

Bjarne Hekland har turtøyet på. Utstyrt med GPS er han ute på vandring hver eneste dag. Gjerne med sønnesønnen Olve (17). Turmulighetene er mange ut fra rekkehuset i Vassteigen.

I mange år var han ivrig deltaker i ordspillet hangman. I verdenstoppen faktisk, påpeker sønnen, som er overbevist om at fysisk aktivitet og hjernetrim har bremset farens sykdom.

– Det gjelder å bruke både hode og kropp, sier 83-åringen selv.