Han vil fikse graven til Bergenssangens far - helt gratis

– Jeg vil renovere Johan Nordahl Bruns gravminne uten kostnad for kommunen, sier Roger Iversen. Kirkevergen må tenke på tilbudet.

– Dette er bare noe vi må få gjort, sier Roger Iversen om Johan Nordahl Bruns grav. Her er han fotografert under arbeidet med Musikkpaviljongen i Byparken.

Publisert Publisert Nå nettopp

– Det vil være en stor ære å få gjøre noe for Johan Nordahl Brun, som har gjort så mye for Bergen. Det er jo en skam hvis vi ikke skal kunne ta vare på graven hans, sier Roger Iversen.

Den alltid like ivrige altmuligmannen og kulturminneentusiasten har blitt omtalt som hele byens vaktmester.

Han klarte selvsagt ikke sitte rolig da han i BT rett før jul leste at gravminnet til tidligere biskop Johan Nordahl Brun (1745–1816) har ligget knust i over to år. Brun er kjent som mannen som skrev Bergenssangen, ofte kalt «Nystemten».

Slik ser graven til biskop Johan Nordahl Brun ut i dag. Lyren på toppen er brukket av og knust.

– Tar kostnadene

Mandag tok Iversen kontakt med Bergen Kirkelige Fellesråd, og tilbød sine tjenester.

– Jeg vil gjerne restaurere dette gravminnet. Jeg tar kostnadene selv, så fellesrådet slipper å tenke på det. Om noen vil være med å spleise, er det flott, men hvis ikke skal jeg bekoste dette, sier Iversen.

– Hvor får du pengene fra?

– Jeg har jo noen som hjelper meg innimellom. Men ingen av oss får uansett med oss noen penger når vi dør. Nå har jeg opprettet stiftelsen «Bergen Vel», og der er det en del midler, svarer Iversen.

Han har også tidligere restaurert graver, blant annet barnegravene som BT tidligere har omtalt. Iversen er dessuten kjent for en rekke restaureringsprosjekter i Bergen, fra Nøsteboden via Musikkpaviljongen og Skur 11 til den gamle trekaien i Skuteviken.

Roger Iversen er ikke ukjent med å fikse gravminner.

Må lage ny lyre i sandstein

– Er du sikkert på at du vil klare å restaurere dette gravminnet?

– Jada, det skal gå bra. Det er bare å sette i gang og ta tiden til hjelp. Jeg koser meg med slike prosjekt, og kan bruke ferie og fritid. Og så har jeg samarbeidspartnere som kan hjelpe, både skulptører og steinleggere.

Som BT har skrevet, er den øverste dekorasjonen på gravminnet, som forestilte en tildekket lyre, brukket av og knust. Det finnes noen deler, men trolig må det lages en replika av lyren.

– Den er laget i sandstein, og må nok hugges på nytt. Men det er viktig å lage rekonstruksjonen mest mulig eksakt, og bruke mest mulig av det originale, sier Iversen.

I 1930-årene ble billedhugger Sofus Madsen hyret inn for å lage en ny versjon av lyren. Det er den som nå er ødelagt.

– Kjekt med engasjement

Gravplassjef Inghild Hareide Hansen i Bergen kirkelige fellesråd (BKF) snakket mandag med Iversen.

– Det er veldig kjekt at han og andre engasjerer seg i dette gravminnet. Nå har han kommet med et innspill, og vi vil komme tilbake til ham med svar, sier hun.

Hansen sa til BT før jul at planen er å restaurere hele kirkegården samtidig, trolig i 2023. Men Iversen mener at det må være mulig å påbegynne restaureringen av Nordahl Bruns gravminne før den tid.

– Jeg vil ikke gå i veien for BKFs planer. Men jeg mener at dette gravminnet er så spesielt at man må komme i gang med det, sier Iversen.

Han påpeker at han tidligere har restaurert graver for helt ukjente mennesker.

Fakta Johan Nordahl Brun Født i Trondheim 1745, død i Bergen 1816.

Prest fra 1774. Biskop i Bergen fra 1803.

Brun var en av de viktigste norske salmedikterne i sin samtid. Han skrev flere kjente salmer og sanger, blant annet påskesalmen «Jesus lever, graven brast», «Norges Skaal» («For Norge, Kiempers Fødeland») og «Udsigter fra Ulriken», som er Bergens bysang. Les mer

Krever dialog med Byantikvaren

– Det har vi forståelse for. Vi var opptatt av kapasiteten til fagfolkene og helheten, men Iversen er en av fagfolkene som finnes. Det er veldig omtenksomt at han tilbyr å gjøre det som en gave, men vi må sikre oss at intensjonen samsvarer med den BKF og Byantikvaren har, svarer Hansen.

– Kan det være et problem i Iversens tilfelle?

– Nei, ikke så lenge alt skjer i god i dialog med BKF, Byantikvaren og andre antikvariske myndigheter og det blir dokumentert og laget en plan over hva som skal gjøres.

Denne barnegraven ble i 2018 rekonstruert av Roger Iversen.

– Må slippe å snu seg i graven

Iversen sier at han selvsagt vil gjøre alt i tett samspill med antikvariske myndigheter.

– Jeg er opptatt av at vi må få fikset dette. I mange fattige land er kirkegårdene fantastisk velholdte. Vi som har midler, klarer ikke å holde våre gamle, historiske graver. Det er trist.

Han er også oppgitt over hærverket som foregår. Tidligere har han restaurert en grav som kort tid etterpå ble utsatt for nytt hærverk.

– Jeg vet ikke hva sånne mennesker bærer i seg. Det er mangel på empati, sikkert kombinert med rus og idiotskap, sier han.

Iversen håper derfor at Nystemtens skaper kan få et verdig gravminne igjen.

– Målet må være at han som ligger der, slipper å snu seg i graven på nytt!