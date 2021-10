Bergen snuser på nedbørsrekord: – Det kan gå

Synes du at det har regnet mye i det siste? Det har det.

Oktober har vært en klissvåt måned. Og enda mer er i vente.

Så mye har det bøttet ned at Bergen nå snuser på ny nedbørsrekord for én måned.

Ifølge klimaforsker Ketil Tunheim ved Meteorologisk institutt har det så langt i oktober falt 478 millimeter med regn på målestasjonen Florida.

Månedsrekorden noensinne for Florida, uavhengig av måned, er 586 millimeter. Det skjedde i oktober 1983.

– Oktober skiller seg ut som de våteste månedene statistisk sett, sier Tunheim.

– Bare å krysse fingrene

Han mener at det er en sjanse for at årets oktober sletter den gamle rekorden.

– Hvis det de siste dagene i oktober regner like mye i snitt som det har gjort hittil, vil vi ende på 570 millimeter. Altså tett opp mot rekorden, sier Tunheim.

– Nedbøren må altså øke litt dersom det skal settes rekord. Det er bare å krysse fingrene, sier klimaforskeren med et smil.

Vannplaning er en av farene med alt regnet.

Venter tidvis mye regn

Oktober avsluttes søndag. Og det er ventet å komme en god del nedbør denne uken.

– Fra sent tirsdag kveld til onsdag er det ventet 30–40 millimeter. Torsdag er det også ventet en del, kanskje 30–40 da også. Lørdag og søndag ser også våte ut, sier vakthavende meteorolog Magnus Haukeland ved Meteorologisk institutt.

– Kan Bergen sette ny rekord?

– Det kan gå. Det er ikke umulig at vi kan slå den gamle rekorden, nei, sier Haukeland.

Enda mer i september 1975

Fra 1904 til 1985 brukte man målestasjonen Fredriksberg på Nordnes.

Nedbørsrekorden fra Fredriksberg stammer fra september 1975. Da falt det 630 millimeter med nedbør i Bergen.

Oktober-rekorden for Fredriksberg er på «bare» 557 millimeter (1967).