Stort snøskred i Loen: Voksen mann og baby skadet

Politiet har foreløpig ikke opplysninger om at noen er savnet.

Her går snøskredet i Loen.

Publisert Publisert For mindre enn 3 timer siden

Klokken 13.30 ble nødetatene varslet om et stort snøskred i Kjenndalen i Loen, opplyser Hovedredningssentralen til BT.

– Det er et stort skred som er gått. Vi vet ikke nøyaktig hvor stort det er, men det er nok snakk om noen hundre meter, sier redningsleder Cecilie Øversveen hos Hovedredningssentralen til BT.

Brannvesenet opplyser til NTB at skredet er på 400 meter og deler dalen i to.

Mann og baby skadet

Det er så langt meldt om to skadede personer etter skredet.

– Det er en baby og en voksen mann, sier lensmann Tormod Hvattum til BT.

De to er lettere skadet. Ifølge Hvattum ble fire biler tatt av skredet og det skal ha vært folk i bilene.

– Det er usikkert om alle de er gjort rede for, sier Hvattum.

NRK melder at både biler og campingvogner ble tatt da skredet nådde veien. De skriver også at en kvinne skal være skadet i tillegg til mannen og barnet.

Politiet skriver i en pressemelding at de foreløpig ikke har opplysninger om at noen skal være tatt av skredet eller er savnet.

25 til 30 personer evakuert

Stian Kvam ved 110-sentralen sier at skredet sperrer veien mellom Kjenndalsstova og Kjenndalsbreen.

– Jeg vet at det er personer på begge sider av skredområdet. Veien er stengt, så de kommer seg ikke ut igjen, sier Kvam.

Mellom 25 og 30 personer som var sperret inne etter raset, er fraktet ut med helikopter, forteller redningsleder Anja Bakken i Hovedredningssentralen.

Hun sier de har syv helikopter området: To redningshelikopter og fem luftambulanser.

Hovedredningssentralen opplyser at de har fokus på å få de som de vet er i området, i trygghet.

En luftambulanse på stedet etter snøskredet i Kjenndalen i Loen.

Evakuerte fraktes til hotell

De evakuerte vil bli fraktet til et hotell i Loen, sier ordfører Per Kjøllesdal i Stryn kommune.

– Vi har skaffet plass til dem, slik at de får mat og klær og det de har bruk for, sier han.

– Så langt vi vet er de fleste relativt uberørt, men vi har ikke full oversikt.

Foreløpig er det noe usikkert hvor mange det er som blir evakuert.

– Det er dårlig kommunikasjon på grunn av dårlig og til dels manglende mobildekning i Kjenndalen, sier Kjøllesdal.

Stryn kommune har satt krisestab og jobber nå med å skaffe seg oversikt.

– Dette er en type ulykke vi tar på det største alvor. Vi håper at omfanget er så lite som mulig, sier Kjøllesdal.

Nødetater på stedet i forbindelse med snøskredet i i Kjenndalen i Loen.

Lokale på stedet bistår

Politiet skriver i en pressemelding at situasjonen fortsatt er uoversiktlig og at det er fare for nye skred i området.

– Det er ikke mannskap i søk pr. nå fordi området vurderes som utrygt, skriver politiet.

Hundepatruljer er på vei med helikopter til stedet for å gjøre søk i raset så snart det er forsvarlig for mannskapene.

Vest politidistrikt styrer innsatsen på bakken, mens Hovedredningssentralen styrer operasjonen i luften.

Mannskaper fra Stryn, Olden og Stryn Røde Kors er også kalt ut.

I tillegg bistår lokale på stedet. Åse Hogrenning er på Kjenndalstova, hvor de hjelper folk som kommer inn.

– Vi tar imot evakuerte, sier Hogrenning til BT.

Ambulanser på plass ved Kjenndalen etter snøskredet.

– Det kom overraskende

Ole Simen Nesdal sitter i styret for grunneierne i Kjenndalen. Det er de som eier og drifter veien raset har gått over.

– Det kom overraskende på oss, sier han.

Nesdal sier veien er stengt store deler av året. Det er ikke uvanlig at det går skred flere steder i dalen om høsten, vinteren og våren, ifølge ham.

– Veien åpnet for sommeren rundt 1. mai. Et så stort ras på denne tiden av året kjenner jeg ikke til at har skjedd før, sier han.

Ifølge Nesdal er det svært bratte fjell i området. Veien er ikke rassikret utover at den er stengt i perioder med stor rasfare.

– Vi rydder veien for snø, trær og flomskader gjennom vinteren.

Han har ikke selv vært i området, men sier flere andre grunneiere har vært inne og sjekket stedet.

– Når vi får frigitt veien fra politiet vil vi begynne opprydningsarbeidet og må se hvor store skadene er.

Nesdal sier breen er et populært reisemål for turister, men at det ikke er andre turområder i den delen av dalen.