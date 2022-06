Ny folkepark i Arna

– Det er jo en annerledes park, en park vi håper folk vil bruke og trives å være i, sier prosjektleder Gunnar Rise.

Prosjektleder Gunnar Rise og seksjonsleder Karoline Kalstveit i bylivsseksjonen viser stolt frem den nye bydelsparken i Arna.

Publisert Publisert Nå nettopp

For en god uke siden åpnet Arna bydelspark. Den ligger ved Arna idrettspark og er på 18 mål.

Våtmarkspark

En del av parken er våtmarkspark, med plante-, fugle- og dyreliv. Der har en gravd ut vannveiene i myrområdet, bygd flotte trebroer og laget en fugleøy i midten.

– Fugleøyen håper vi kan være en skjermet hekkeplass. Det er to kull med stokkender som har hekket her nå i år. Tjelden hekket både i anleggsperioden og i år. Entreprenøren Vestafjell la hensynsfullt om arbeidet for ikke å forstyrre tjelden i hekkeperioden, forteller prosjektleder Gunnar Rise i bymiljøetaten i Bergen.

Våtmarksområdet er en del av parken. Hekkeøyen i sivet til høyre.

De har også observert at den store vadefuglen storspove hekker i området. Det er gledelig siden storspovebestanden i Norge har vært i kraftig tilbakegang de siste årene.

Stokkendene ser i alle fall ut til å trives i den nye parken. De svømmer rundt mellom sivene sammen med andeungene.

– Å ta vare på våtmarksområdet og samtidig gjøre det tilgjengelig for folk, har vært viktig i byggingen av denne parken. I bynære områder er våtmarker særlig utsatt for inngrep og nedbygging, og det betyr tap av leveområder for et stort mangfold av arter, sier Rise.

Vann er kjekt å leke seg med for både store og små. Her pumper seksjonsleder i bylivsseksjonen, Karoline Kalstveit, opp grunnvann som renner ned en lang vannrenne. Prosjekt leder Gunnar Rise smiler fornøyd.

I den andre delen av parken er det et lekeområde og en paviljong. Området der kan brukes til konserter og arrangementer. Mange klatrestativer står på rekke og rad, det er et undringsområde, karusell og vannrenne med pumpe.

Kiana (4 år) og Kyhan (6 år) koser seg i den lange klatreløypen.

Kulturlandskapet Seimshola

– Vi har lagt vekt på at parken skal gli inn i og være en del av det fine og eldre kulturlandskapet her i Seimshola. Og vi har i anleggsperioden hatt et godt samarbeid med bønder og grunneiere på landbrukseiendommene som grenser mot parken, sier Gunnar Rise.

Broene og stiene i og rundt parken gjør den til et fint rekreasjonsområde. Og den glir fint inn i kulturlandskapet i Seimshola.

På stiene i og rundt parken kan du gå en runde. Og det er mange benker langs stiene. Det blir nok attraktivt for både skoler og barnehager, og ikke minst for beboerne hos naboen Arna Helseheim.

På dette dronebildet ser en det nye kastefeltet til idrettsanlegget til venstre, våtmarksområdet og lekeområdet.

Parken ligger ikke mer enn ti minutters gåtur fra Arna stasjon.

Like ved ligger Arna idrettspark der friidrettslaget Fri og Arna-Bjørnar holder hus. Det vil også være med på å gjøre at mange vil bruke parken.

– Dette er et eksempel på et prosjekt der vi restaurerer natur. Her har vi kombinert park og naturrestaurering. Vi setter vel alle pris på nærhet til natur, og naturmangfoldet trenger drahjelp for ikke å bli for fattig, sier landskapsarkitekt Rise.

Han håper det i FNs tiår for restaurering av natur kommer mange flere restaureringsprosjekter på Vestlandet.

Frukt og spisende vekster

Rise forteller at de har lagt vekt på å plante trær og busker som naturlig hører hjemme i området, som ørevier.

De har mange busker med spiselige vekster som stikkelsbær, rips, solbær og svartsurbær. Noen epletrær er også plantet i parken.

– Svartsurbær er plantet som en hekk mot idrettsanlegget. Mange er kanskje ikke klar over at de kan spises og er sunne, sier Rise.

De har satt opp plantekasser, som barna i barnehagen like ved har ansvar for plantene i.

Les også Nå skal det bli store mathager på flere tak i Bergen

Bord, benker, fellesgrill og en paviljong er på plass.

– Vi bygger parker for folk. Det er viktig for folkehelsen å kunne gå turer i hverdagen der du bor. Det er ikke alle det passer for å gå helt opp til Arnanipa. Vi håper denne parken blir fylt med aktivitet, undring og lek, sier Gunnar Rise.

Det også benker under taket i paviljongen. Et område som kan brukes til konserter og arrangementer.