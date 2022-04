Vi har plukket ut noen av våre beste påskesaker til deg – og litt til.

Å sette de første, magiske sporene i snøen. Skjære gjennom landskapet, mens snøen pumpes over legger og lår. Stillheten og mestringsfølelsen. Ingenting kan måle seg. Det finnes bare en ulempe: Snøskred.

Snittprisen på en hytte steg med over 700.000 kroner i Hol kommune i fjor. – Det er pengesterke mennesker på begge sider av fjellet, sier megler. Les mer her!

Du trenger ikke bare stå på ski når du er i Myrkdalen. Maten er også et trekkplaster .

Sondre Lerche har laget bergensplaten sin. Les intervjuet her!

– Jeg har alltid vært en trygg base for familien. Nær dem, selv om vi ikke alltid er sammen, sier Eirik Horneland. Les intervjuet her!

Nettbutikken til Monica Langeland selger kun bærekraftige produkter. Det betyr at varene er miljøvennlige og at tekstilarbeiderne, som ofte er kvinner, får ordentlig betalt .

10

Reiselivet var knapt kommet opp i knestående. Så kom krigen.

Svein Ivar Vinnes kjøpte en 74 fots luksusyacht for å leve på turisme. Han er ikke alene om å være bekymret for reiselivssesongen. Les saken her!