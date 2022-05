– Vi går for å vise vår takknemlighet til Norge

Ukrainerne i Bergen ble møtt med applaus da de for første gang gikk i 17. mai-tog.

Stor applaus da Den ukrainske forening i Bergen passerte på Bradbenken. I midten går lederen Volodomyr Novosad.

I hovedprosesjonen var Den ukrainske forening i Bergen blant innslagene som fikk størst applaus langs ruten.

De kom rett bak FN-veteranene, som også fikk applaus.

– Dessverre er vi mange nå

– Det er første gang vi går i 17. mai-tog. Det er fantastisk, sier Volodymyr Novosad, som er leder i foreningen.

– Jeg har pleid å si Valdemar i Norge, men nå har nordmennene lært at jeg har samme fornavn som president Zelenskyj, sier han.

Han har bodd 20 år i Norge, og foreningen har vanligvis vært for liten til at det var noen vits i å gå i 17. mai-tog.

– Men nå er det blitt mange flere ukrainere i Bergen. Dessverre, må vi si, med tanke på årsaken til det, sier Novosad.

Godt over 1000 ukrainere er kommet til Bergen som flyktninger etter den russiske invasjonen 24. februar.

Oleksandr Aleksandrovskyy og Volodymyr Novosad begynte dagen foran Thon Hotel Orion. Samuel Johansen (6) hadde fått blått hår for anledningen.

Naboer til prosesjonen

Flere av deltakerne hadde kort vei til starten av hovedprosesjonen på Koengen. De bor nemlig på Thon Hotel Orion, som er omgjort til flyktningmottak og har utsikt mot Koengen.

På forhånd ble det uttrykt bekymring for hvordan flyktningene ville oppleve kanonsalutt og bergensk feiring med buekorps og uniformer. Men det var ikke noe problem, mener Novosad.

– Vi har hatt god kontakt med dem, både på Facebook og i møter, og har forklart hva 17. mai er for noe. Jeg tror de synes det er flott, sier han.

Cecilie Lycke, formann i 17. mai-komiteen, sier at de sammen med kommunen har informert godt på forhånd.

– Alle hotellene har fått informasjon om programmet. Orion var spesielt informert om saluttene klokken 07 og 10.30, sier hun.

Det var mange ukrainske flagg å se i Bergen sentrum, i tillegg til de norske.

Ingen flaggdebatt

Medlemmene av Den ukrainske forening er både ukrainere som har bodd her lenge og nyankomne. De gikk med både norske og ukrainske flagg.

– Vi går for å vise vår takknemlighet til Norge for all hjelp fra kommunen og det norske folk, sier Oleksandr Aleksandrovskyy, som gikk sammen med Novosad i prosesjonen.

Ukrainske folkedrakter var et populært innslag i hovedprosesjonen.

Krigen i Ukraina var et tydelig bakteppe for årets 17. mai-feiring. Og i motsetning til Oslo, har det ikke vært noen debatt om bruken av ukrainske eller andre utenlandske flagg.

Langs ruten var det mange ukrainske flagg å se, i tillegg til de norske.

– 17. mai i Bergen er for alle, og folk kan komme med det flagget de ønsker. Vi har hatt et spesielt fokus på å integrere de ukrainske flyktningene som er kommet hit, og håper vi har lyktes, sier Lycke.

De ukrainske barna som går på norske skoler, gikk derfor med sine klassekamerater.

– De får gå med voksne som følge, siden de er i en litt spesiell situasjon, sier hun.

Ukrainerne var forsterket av et eget slagerkorps med gamlekarer, som hadde på seg ukrainske farger.

– Nytt fascistregime truer

Også i talene på Festplassen ble Russlands invasjon av Ukraina nevnt hyppig. Dermed fikk de også et alvorligere preg enn dagen ellers.

– Vi sender en takk til alle i Ukraina som kjemper ikke bare for eget land, men for hele verden. Et nytt fascistregime truer verden, sa kommandant på Bergenhus, Erik Alf Bøe, i sin tale til minne om de falne.

Kommandant på Bergenhus, Erik Alf Bøe, holdt talen til de falne.

Han dro parallellen mellom dagens Putin-regime og Hitler-Tyskland som invaderte sine naboland for 84 år siden.

Også ordfører Rune Bakervik viet mye av sin tale til Ukraina.

– «Ennå er ikke Ukrainas ære og frihet død», heter det i den ukrainske nasjonalsangen. Leser man teksten, skjønner man at Ukraina ikke kan tape krigen de er i nå, sa han blant annet.