Byråden måtte svare på spørsmål om Nav-sikkerheten

Beate Husa (KrF) vet fortsatt ikke når Nav Årstad åpner igjen etter en at ansatt ble drept på jobb 20. september.

Settebyråd for helse, sosial og bolig, Beate Husa (KrF) orienterte onsdag kontrollutvalget om arbeidet med sikkerhet etter Nav-drapet i september. Kontrollutvalgets leder, Henning Warloe (H) i bakgrunnen.

Onsdag måtte settebyråd for sosial, helse og bolig, Beate Husa, møte i kommunens kontrollutvalg for å orientere om hva kommunen gjør i etterkant av Nav-drapet i september.

Utvalget ba byråden særlig orientere om hva kommunen gjør for å ivareta både ansatte og brukere, og hvordan kommunen vil jobbe med sikkerhet i fremtiden.

– Hendelsen var åpenbart traumatisk for de ansatte. Nå bruker vi tid på å få de ansatte gradvis tilbake på jobb og til kontoret, sa Husa.

Vet ikke når Årstad-kontoret åpner

Kontoret på Danmarks plass har vært stengt for publikum siden drapet.

Settebyråd Husa, som møtte i stedet for Lubna Jaffery (Ap), fortalte at det i dagene og ukene etter hendelsen blant annet ble tilbudt psykososialt kriseteam, samtaler med pårørende og tilbud om psykolog og bedriftshelsetjeneste for de ansatte.

Ansatte fra andre Nav-kontor har bistått med saksbehandling, og kontoret på Årstad er styrket med én avdelingsleder.

– En gruppe jobber nå med gjenåpning av kontoret. Jeg kan ikke si akkurat nå det åpner igjen, men sikkerhet er en viktig del av åpningsplanene, sa Husa.

Gruppen består blant annet av to personer fra Samfunssikkerhetens hus i kommunen.

En Nav-ansatt ble drept, og en annen knivstukket på Nav Årstad 20. september.

– Vi må bli best på sikkerhet

Også tillitsvalgt fra Nav Årstad, Arne Hernes, deltok på møtet.

Han fortalte at han nesten daglig har vært i kontakt med ansatte fra Årstad-kontoret den siste måneden.

– Flere forteller historier om at de sover dårlig, er redde for å gå på jobb eller har blitt sykemeldt i etterkant av hendelsen. Nå jobber de seg tilbake til hverdagen.

Hernes mener både Nav og kommunen nå må snu hver stein i saken for å bli best på sikkerhet og unngå at noe liknende skjer igjen.

– Men det er ikke gitt at vi får en bedre tjeneste med for eksempel metalldetektorer eller skuddsikre glass. Alt som kan skape trygghet kan også skape falsk trygget.

Han mener kunnskap og kontinuerlig fokus på sikkerhet blir viktig fremover.

– Vi trenger å trene jevnlig på sikkerhet, ikke bare ha kurs på fire timer.

Arne Hernes er hovedtillitsvalgt ved Nav Årstad. Han mener kommunen nå bør ha som mål å bli best på sikkerhet.

Mer vold og trusler enn før

I tillegg til Husa og Hernes, deltok også Per Terje Engdal fra kommunens HR-avdeling. Han er avdelingsleder for helse, miljø og sikkerhet og redegjorde generelt for arbeidet med vold og trusler mot kommunalt ansatte i Bergen.

– Vi ser en økning i vold- og trusselhendelser på opp mot 22 prosent de siste tre årene, sa han.

Om økningen skyldes en reell oppgang, eller om ansatte er flinkere til å registrere hendelser enn tidligere, ville han ikke konkludere med.

– Det skal jeg være forsiktig med å si noe om. Men i 2020 ble det registrert rundt 4000 hendelser i Bergen kommune. Halvparten av disse førte til en eller annen form for personskade, sa Engdal.

Også tillitsvalgt Hernes fikk spørsmål fra Warloe om hvorvidt ansatte opplever at utryggheten har økt de siste årene. Til det svarte han:

– Jeg har ikke grunnlag for å si om ting har blitt verre de siste årene. Men at Nav-ansatte utsettes for trusler langt over det som blir godtatt andre steder, er det ikke noen tvil om.