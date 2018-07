Jubler for varmen: – Det er et eventyrår.

– Velkommen inn i det aller helligste, sier Knut Byrkjenes Hauso (59) og løfter plasttrekket inn til morellhagen.

Trærne på gården hans i Hauso Hardanger bugner av friske bær. Det er dette vi lever og ånder for, og håper at skal skje, sier han om været som har vært.

– Det er litt happy hour.

Tor Høvik

Han går ikke langt fra morelltrærne i disse dager. På grunn av varmen har modningen skjedd raskt. Innhøstingsperioden er forkortet fra seks til fire uker. Derfor plukkes det fra morgen til kveld.

I fjor leverte Hauso rundt seks tonn moreller. Det var et rekordår for morellbonden. I år satser han på at mengden vil øke med 20 prosent.

– Det er et eventyrår.

Tor Høvik

– Som narkotika

Men det er ikke bare mengden moreller han er fornøyd med. Hauso forteller at han aldri har kjent så søte og gode moreller. Han har holdt på i 28 år.

Derfor må han holde seg unna når han høster.

– Det går noen sekunder på hver morell som spises, og hvis jeg først begynner, klarer jeg ikke å slutte. De er som narkotika.

Med større mengder blir det også gode inntekter for Hauso, men han er mest opptatt av produktet.

– Det beste er at jeg leverer varer jeg virkelig er stolt av.

Tor Høvik

150 tonn moreller

Det blir også lange dager på Sigbjørn Brusletto som er daglig leder i Hardanger Fjordfrukt. Fruktpakkeriet får inn 12 tonn moreller hver dag som skal kjøles, skylles, kvalitetssjekkes, pakkes og sendes ut i landet.

De pakker moreller fra seks kommuner i området. I fjor fikk de inn 70 tonn moreller. I år ser det ut til å ende på 150 tonn.

– Det er et ekstremt år. Modningen går fort, så det kommer store mengder nå, forteller han.

Tor Høvik

Dersom morellene ikke er fine nok, får bøndene en lavere pris, og bærene sendes til pressing. Brusletto forteller at de får inn mange mørke moreller på grunn av den raske modningen. Men så lenge de er faste, er de best på smak, mener han.

Brusletto vil ikke konkludere med hvordan avlingene vil slå ut på inntektssiden ennå.

– Men det blir et veldig godt år, sier han.

Tor Høvik

Kan miste fruktavlingen

Hauso dyrker ikke bare moreller på gården. Her skal det også høstes epler og plommer om noen uker.

I eplehagen ligger det vannslanger med små hull langs hver rekke med trær. Dryppene fra hullene skal kunne utgjøre opp mot 50 kubikk vann i døgnet.

Nå kommer det ikke en eneste dråpe. Snøen i fjellet smeltet vekk allerede i juni. Bekkene Hauso avhenger av, er helt tørre.

– Hvis det ikke kommer regn, kan jeg miste avlingen på epler og plommer, forteller han.

Fruktene trenger vann for å vokse seg store.

Tor Høvik

– Vi trenger regn

Knut Amund Sulien er ansvarlig for kjernefrukt i Gartnerhallen. Det er Norges største produsentorganisasjon for bær- og fruktbønder og plommer. Han bekrefter at det går mot et rekordår for moreller, men for eple- og plommedyrkere begynner mangelen på nedbør å bli alvorlig.

– Bøndene med vannforsyninger fra bekker og elver som baserer seg på snøsmelting, begynner å gå tom. Det hadde vært godt med litt regn nå, sier han.

Flere bønder Sulien har snakket med er i samme situasjon som Knut Byrkjenes Hauso. Men det er store lokale variasjoner og noen har fortsatt godt med vann.

Derfor er Sulien trygg på at det blir epler og plommer fra Hardanger også i år.

– Men de kan være litt mindre i størrelse. Det håper vi forbrukerne glemmer når de kjenner hvor god smaken er.

Tor Høvik

Håper regnet kommer

Enn så lenge er bonde Hauso fornøyd med årets morellsesong. Han ser ikke noe grunn til å bekymre seg for vannmangelen til eplene og plommene. Det får han uansett ikke gjort så mye med.

– Nå må vi bare stole på at regnet kommer.